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Ян Валетов
Ян Валетов
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Русскоговорящие украинцы оккупанты? Жизнь Фарион ничему не учит

4.3тЧитати матеріал російською

Прочел вчера, что Фарион в очередной раз назвала русскоговорящих украинцев оккупантами.

Вот не удивлен я, что партия "Свобода" болтается с низкими рейтингами на маргинальном уровне. С такими -то членкинями, ей там самое место.

И, главное, жизнь Фарион ничему не учит. Ни ее, ни ее товарищей по партии. Вообще нет обратной связи. В принципе, там и прямой нет, но с обратной - вообще горе горькое.

Даже коммунисты вели себя разумнее.

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Неужели Путин отказался от использования лжи?

Ну, нет у радетелей за мову других проблем. Вот только мова - и все! Сразу наступит всеобщее счастье, благоденствие и радость!

Понятно. "Мне все равно какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей!" сказал Дэн Сяо Пин, а не Олег Тягнибок. Поэтому Китай сейчас лидер мировой экономики, а "Свобода" замыкает рейтинги.

Все закономерно.

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Автор
Ян ВалетовЯн Валетов
Особа
Ірина Фаріон
Місце
Україна
Тег
українська мова
Джерело
Джерело:Facebook Яна Валетова
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Кудюкова Надія
Кудюкова Надія
Не все так просто. Это опять провокация некоторых русскоговорящих на крики "путенвведи". Вспомните, что после таких призывов Тягныбока случился и Крым, и Донбасс. "Свобода" - это провокаторы в чистом виде.
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Андрійчук Василь
Андрійчук Василь
Вафлєт мацкваротий!Фаріон має рацію!Таких чиирів,як ти-на мило!
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canger ralph
canger ralph
Андрійчук Василь, фара - скажена сучка, брехлива кпss-івка! Зокрема через таких, як вона, рашка отримала привід роздмухати конфлікт на Сході до справжньої війни.
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Добрыня Егорыч
Добрыня Егорыч
Ну конечно, ты же за 55 лет жизни не осилил украинский, теперь до конца жизни будешь отстаивать своё право не осилить.
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