Яма жому, секс і "номери прикриття": журналісти знайшли дивні речі в майні нардепа Киви

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива задекларував квартиру, в якій не живе, переміщається містом на автомобілі з неіснуючими номерами й отримує більше мільйона на рік від оренди жомової ями, яка поросла бур'яном.

Про це розповіли журналісти-розслідувачі в програмі Дениса Бігуса "Наші гроші". Вони показали рухоме і нерухоме майно нардепа, яке він задекларував і якого в декларації немає (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Спочатку у нардепа був автомобіль Toyota Camry вартістю від 750 тис грн. Киву не раз бачили, коли він сідав у це авто. Але саму машину не бачили в декларації. Там взагалі не було вказано жодного авто.

Згодом Camry замінив Land Cruiser вартістю від 2 млн. У березні 2020 року автівка потрапила в декларацію депутата, щоправда записана машина на його брата Дмитра.

Нерухомості ж у декларації Киви немає, офіційно він користується житлом чоловіка своєї прессекретарки. Це однокімнатна квартира в Харківському масиві.

Але, за словами сусідки, народного депутат тут не бачили, а сама квартира стоїть давно зачиненою.

За ще однією адресою Киви, яка фігурує в судових позовах, журналісти знайшли гуртожиток. Тут зареєстрована охоронна фірма, яку пов'язують із нардепом, але його самого тут теж ніколи не бачили.

Розслідувачі все ж відшукали будинок, де депутата бачили не раз. Розташований він на вул. Лютеранській, у самому центрі столиці. За словами журналістів, квартира, яку тут орендує Кива, має площу близько 100 кв. метрів. Ринкова ціна оренди такого житла в цьому районі становить від $1500 на місяць. У декларації нардепа ці витрати не вказані.

"У будинку на Лютеранській у мене подруга. Спільного майна у нас немає, є спільний секс. Буває і таке", – пояснив журналістам Кива.

Також Киву завжди супроводжують молоді люди в екіпіровці, які "ведуть об'єкт від точки до точки". Кількість охоронців варіює, але мінімум їх буває двоє. Жодних витрат на оплату їхніх послуг нардеп теж не задекларував. В охоронних агентствах послуги двох бодігардів за щоденної роботі 5 днів на тиждень обходяться близько 100 тис. грн на місяць. Сам Кива заявив, що це не охоронці, а помічники, роботу яких оплачує держава.

До того ж, відзначили в програмі, автомобілі, на яких їздить депутат, мають неіснуючі номери реєстрації, т.зв. "номери прикриття". Такими можуть користуватися тільки правоохоронці під час здійснення оперативно-розшукових заходів. У сервісному центрі МВС журналістам підтвердили, що такі держномери не закріплені за жодним автомобілем.

Не економив Кива і на святах. Свій день народження він відзначив у модному серед політиків ресторані "Фабіус" під Києвом. Орієнтовно веселощі, за підрахунками журналістів, обійшлися в 100 тис. гривень.

Розслідувачам вдалося з'ясувати джерело походження доходів нардепа.

У декларації він вказав, що володіє жомовою ямою в Полтавській області, яку здавав в оренду і заробив на цьому 1 млн 200 тис гривень за рік.

Журналісти знайшли, де вона розташована. Колись у цю яму звалювали жом, отриманий від переробки цукрових буряків. Але зараз виробництво не працює, а територія "ями" площею близько 400 кв. метрів заросла бур'яном.

Коли журналісти зателефонували орендарю ями власниці ТОВ "Компанія "Сиквел" Світлані Ставісюк і поцікавилися, чи дійсно її компанія платить такі гроші, жінка сказала, що повинна поспілкуватися зі своїм адвокатом. На питання про мету використання ями Ставісюк послалася на "комерційну таємницю". Розслідувачі відзначили, що в одному з кримінальних проваджень "Компанія "Сиквел" фігурує як фіктивна фірма.

У листопаді 2019 року Кива продав яму. Покупець – співвласниця фірми "Київзв'язокмонтаж". Колись тут нардеп значився директором і головним бухгалтером. Але сам він нічого про продаж не знає, каже, що не продавав. "Може, хто рейдернув її?" – запитав він у журналіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива 2 червня відзначив свій 43-й день народження. Свято він організував у київському ресторані Fabius, де свого часу гуляли весілля продюсер Олексій Потапенко (Потап) та Настя Каменських.

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