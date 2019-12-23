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23 грудня • оновлено в 23:40
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Ялинка на Новий Рік Щура: маг сказав, що не можна на неї вішати

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Маг ведичної традиції Ігор Мехеда розповів про те, що на Новий 2020 рік іграшки на ялинці повинні бути світлих тонів, білими або синіми.

Крім того, "ялинкові кулі світлих тонів гармонізують енергетику", – повідомив він в блозі OBOZREVATEL.

У той же час Ігор Мехеда застеріг від використання битих ялинкових іграшок та іграшок у вигляді тварин. "Вони можуть призвести до невдач в новому році", – пояснив він. За словами мага, "Щур любить прикраси у формі їжі, тому цукерки на ялинці, ялинкові іграшки у формі тортів і т.д. підійдуть ідеально".

Рік Білого Щура: маг сказав, як прикрасити ялинку

Рік Білого Щура: маг сказав, як прикрасити ялинку

Він також розповів, який ритуал можна провести з ялинковою кулею. "На вузькій паперовій стрічці необхідно написати свої бажання і вкласти її в одну з куль, що висять на ялинці. По завершенні новорічних свят стрічку дістають з кулі і пускають за вітром".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше своїми рекомендаціями про те, що слід повісити на ялинку в Новий рік Білого Щура поділилася астролог Ефа Форіна. Зокрема, вона порадила прикрасити новорічне дерево символами речей або подій, які ви хотіли б отримати в новому році.

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Тема
Новий рік
Особа
Ігор Мехеда
Тег
Новий Рік-2020
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