Якщо влада зрадить Україну, нинішні протести видадуться квіточками – Жебрівський

Президент Зеленський ніяк не може усвідомити, що Путіну не потрібні мир та процвітання України. Тому він ризикує поступитися національними інтересами у переговорах із президентом РФ. Якщо це трапиться – протести, які відбувалися до цього, видадуться Зеленському "квіточками".

Таку думку у інтерв'ю OBOZREVATEL висловив лідер політичної партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.

"Нашому президенту скільки не кажи, що мир і спокій в Україні Путіну не потрібний та не цікавий, він думає, що всі інші брешуть. Якщо ж йому настільки важливо зрозуміти, що Путіна жартами не вразиш і для цього йому треба зустрітися у нормандському форматі, то власне, нехай зустрінеться. Але ми маємо бути насторожі, адже здача національних інтересів – це та межа, за яку ми не повинні дозволити переступити Зеленському", – переконаний Жебрівський.

Він різко розкритикував позицію частини виборців Зеленського, які вимагають "дати йому робити, що він хоче" – і застеріг президента від спокуси зловживати отриманою владою.

"Ми не живемо у диктатурі і не передали президенту право робити те, що йому заманеться. Є суспільний контроль за діями влади, тому якщо межа перетнеться, то "Рух опору капітуляції" видасться Зеленському квіточками чи навіть пуп'янками, які мають ось-ось розпуститись. Адже саме здача інтересів змете це аморфне явище, яке існує в Україні", – заявив Жебрівський.

Новини Жебрівський назвав альтернативу земельній реформі

На думку політика, українці зможуть перемогти Росію лише тоді, коли паралельно з обороною власної території розвиватимуть економіку України і домагатимуться підвищення рівня життя.

"Колись Джохар Дудаєв сказав: "Кінець російської імперії настане, коли зійде сонце в Україні". Так і є, смерть путінської Росії – це побудова успішної України. Ми маємо всі можливості, щоб економіка була сильною, щоб інфраструктура швидко розвивалася... А тепер уявіть, що у нас пенсії та зарплати в 1,5 – 2 рази більші, ніж у Росії. Що скажуть "посполиті путінські"? У нас газ, нафта, метали, золото, алмази, а туалети досі на вулиці? В Україні – крім людей, географічного положення та землі більше нічого немає, а вони успішніші? Це означає, що наявна модель у Московії – неправильна. Якщо ми хочемо загибелі путінської Росії, то ми маємо збудувати успішну Україну і від того – світ полегшено зітхне", – вважає Жебрівський.

Наразі ж Україна потерпає, на думку Жебрівського, від двох бід: зовнішньої агресії та слабкої влади в країні.

"Поки що у нас лишається дві біди: слабкі державні інституції та Путін. Державні інституції – бо є основою, фундаментом для побудови успішної країни, а Путін – людина, яка скористалась відсутністю єдності суспільства і стимулює деморалізацію, анархію, розбрат в українському суспільстві та нівелює пріоритети, які б мали стояти перед українцями", – зазначив Жебрівський.

Нагадаємо, Україна відвела свої війська від лінії зіткнення на трьох ділянках: біля Станиці Луганської, поблизу Золотого-4 та неподалік від окупованого селища Петрівське. Президент Володимир Зеленський очікує, що такі кроки України пришвидшать проведення зустрічі у "нормандському форматі" – за участі канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна.

Повний текст інтерв'ю Павла Жебрівського можна прочитати тут.

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