Якщо виросте захворюваність на COVID-19, Україна не впорається в кадровому плані – анестезіолог

На сьогоднішній день система охорони здоров'я України справляється з наданням допомоги пацієнтам з коронавірусом. Однак, якщо захворюваність зросте, в країні не буде вистачати лікарів.

Про це під час брифінгу повідомив президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На сьогоднішній день ми справляємося з наданням допомоги пацієнтам. Але якщо ви, шановні співгромадяни, не будете дотримуватися елементарних заходів безпеки: використовувати в людних місцях маски і обробляти руки розчинами антисептиків, кількість хворих зростатиме. Мені страшно уявити собі ситуацію, в якій ми можемо опинитися", – сказав Дубров.

За його словами, критичним щоденний приріст стане, якщо буде реєструватися від 9 до 12 тисяч заражених.

"Якщо кількість захворювань буде реєструватися щодня 9-10-12 тисяч, якщо ми будемо мати позитивну динаміку щодо зростання хворих за день, то я боюся, що ми не впораємося не в плані матеріально-технічному, а в плані кадровому", – зазначив анестезіолог.

Дубров розповів, що на даний момент для боротьби з коронавірусом в Україні задіяно 2 714 лікарів-анестезіологів та понад 15 тисяч лікарів інших спеціальностей. Лікар підкреслив, що кадровий ресурс не безмежний.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на ранок вівторка, 20 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 309 107 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 469 – виявлені за минулу добу.