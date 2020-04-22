Вам відмовили в тесті на коронавірус? OBOZREVATEL запускає унікальну акцію

Obozrevatel Суспільство 13:05, 22.04.2020 Оновлено: 14:07, 22.04.2020

В Україні на тлі поширення коронавірусної інфекції нерідко трапляються випадки, коли людям відмовляють у проведенні тестів на COVID-19.

Така недбалість, на жаль, призводить не тільки до втрати довіри до медицини в нашій країні, а й стає причиною трагедій.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL запускає акцію підтримки та допомоги українцям, які стали жертвами обставин. Якщо вам не дали можливості обстежитися на коронавірус або ж це трапилося з вашими близькими та знайомими, повідомте нам, і журналісти проведуть розслідування, чому лікар сказав "ні".

Якщо вам відмовили в тесті на коронавірус: OBOZREVATEL запускає унікальну акцію
ZIK

Всі результати будуть оперативно опубліковані. Не будьте байдужими, адже йдеться про особисту безпеку та навіть життя людей!

Звертайтеся до редакції OBOZREVATEL з вашими історіями за телефоном 0667631327. Або пишіть нам на електронну пошту kalevalla4400@gmail.com.

Разом ми зможемо домогтися справедливості й побороти вірус!

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