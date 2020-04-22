В Україні на тлі поширення коронавірусної інфекції не рідкістю стали випадки, коли людям відмовляють у проведенні тестів на COVID-19.

Така недбалість, на жаль, призводить не тільки до втрати довіри до медицини в нашій країні, а й стає причиною трагедій.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL запускає акцію підтримки і допомоги українцям, які стали жертвами обставин. Якщо вам не дали можливості пройти перевірку на коронавірус або ж це трапилося з вашими близькими та знайомими, повідомте нам і журналісти проведуть розслідування, чому лікар сказав "ні".

Якщо вам відмовили в тесті на коронавірус: OBOZREVATEL запускає унікальну акцію ZIK

Всі результати будуть оперативно опубліковані. Не будьте байдужими, адже мова йде про особисту безпеку і навіть життя людей!

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Разом ми зможемо домогтися справедливості і побороти вірус!

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