Якщо Путін атакує Одесу: Маломуж сказав, чим закінчиться наступ

Президент Росії Володимир Путін навряд чи зважиться атакувати Одесу, оскільки для нього такий сценарій закінчиться провалом і глобальною війною.

Таку думку висловив екс-глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж, передає "Апостроф". Він прокоментував заяву колишнього командувача сухопутними військами США в Європі Бена Ходжеса про загрозу для міста.

"Що стосується стратегії Росії, то вона буде провальною. Якщо Путін зважиться атакувати Одесу – це ініціює глобальне протистояння з країнами НАТО і ЄС. Це якраз та конфронтація, яка може привести до глобальної війни. Тому це малоймовірно", – заявив Маломуж.

Одеса zn.ua

Атаку росіян на Одесу він назвав малоймовірною через те, що в Україні згенеровані оборонна, громадська сфери взаємодії разом із політикою безпеки для того, щоб таких сценаріїв не було.

Важливу роль, за словами генерала, грають також міжнародні сили, які протистоять Кремлю. "За останній час я розмовляв із силовиками і керівниками відповідних відомств США, європейських держав, Китаю, Японії і навіть Австралії – всі вони говорять, що будуть протистояти агресивним намірам Росії", – розповів Маломуж.

Микола Маломуж Укрінформ

Генерал також поділився своїм баченням планів Росії.

"Щоб розуміти наміри Путіна, треба більш глибоко дивитися на політичні процеси в Україні. Саме на тлі президентських і парламентських виборів можуть бути різні сценарії в плані підтримки окремих сил, формування дуже потужних блоків у парламенті тощо. Росія може провести якісь локальні акції, щоб вплинути на окремі регіони і дестабілізувати ситуацію. Але глобальну військову карту Кремль не розіграє", – вважає Маломуж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії заявили, що незабаром Путін може напасти на Херсонську область.

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