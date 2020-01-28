Головна Новини
28 січня • оновлено в 20:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Якщо президенту не подобається": історик оцінив ідею Зеленського щодо декомунізації

1.8т
Читати матеріал російською

Перейменуванням вулиць в Україні повинен займатися не президент України Володимир Зеленський, а місцеві громади.

Про це заявив в ефірі ObozTV історик і блогер Кирило Галушко, коментуючи слова глави держави про необхідність називати вулиці на честь людей, які "не викликають суперечностей".

"Це не справа президента, це справа місцевих громад. Якщо, вибачте, у нас захочуть в якомусь селі назвати вулицю на честь чилійського генерала Аугусто Піночета, хто ж може це заборонити? Немає такого закону, який говорить, що Піночет поганий. Є закон, який говорить, що погані Ленін, Дзержинський і компартійні діячі. Якщо якась громада хоче назвати на честь когось, хто не заборонений законом, це її право", – наголосив історик.

Новини
В Україні почали повертати старі назви міст: один населений пункт уже перейменували

"Тоді, якщо президенту це не подобається, треба ухвалювати інший закон, який забороняє разом і комуністичних, і націоналістичних діячів. Поки що такого закону немає", – додав він.

Галушко визнав, що "навряд чи перейменування вулиць на Донбасі на честь Бандери або Шухевича викличе захват у місцевого населення".

"Це не означає, що треба назад повертати Жукова, Дзержинського, інших комуністичних діячів, хоча, можливо, президент це захоче, щоб когось втішити. Але проблема залишається в тому, що треба знайти місцевих героїв на сході, на півдні, в центрі, які б не викликали суперечностей", – пояснив він.

Новини
"Тема не осмислена!" Міністр культури висловився про Бандеру і Сталіна

Галушко навів приклад, як проблему перейменувань вирішили в одному з райцентрів Миколаївської області.

"Головна вулиця була вулицею Леніна, її треба було перейменувати. Починався громадянський конфлікт, тому що очікувалося, що обов'язково назвуть на честь Бандери. Але були розумні люди, вони назвали цю вулицю на честь завідувачки районного пологового будинку, яка його очолювала 40 років і прийняла в свої руки практично весь район. Це не викликало жодних заперечень у жодній партії", – розповів історик.

"Якщо президенту не подобається": історик оцінив ідею Зеленського щодо декомунізації

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в різних частинах України шанують різних героїв, і запропонував називати вулиці на честь людей, чиї імена не викликають суперечностей.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявляв про необхідність провести референдум через перейменування Московського проспекту в Києві на проспект Степана Бандери.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня у будні о 10:00 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Декомунізація в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Декомунізація в Україні Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Володимир Зеленський Кирило Галушко
Місце
Україна
Теги
Історія України Декомунізация
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
3
0
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Беда в том, что те, кого нынешняя Украина записала в герои, на самом деле являются фaшистами, антисемитами, коллаборантами и массовыми убийцами и считать их героями - всемирное позорище. А других у вас нет. От Героев Вoйны и Советского Союза вы отказались и даже запретили их, ну так жрите, что имеете. С западенщиной все ясно, но вот как могла остальная Украина прогнуться и терпеть бaндеровский шабаш - мне не понятно
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
я в шоке - а что - раньше Зеленский переименоивавал улицы и села ? тогда - он не прав !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Если громады то сначало верните все что напереименовывали назад а потом народ сам пусть решает как назвать!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Артеллерист Моня, СОГЛАСЕН _ ВПЛОТЬ ДО 1554 г. д.н.э. ( до нашей-вашей эры ). прошпект хвостика доступной лани - Вас устроит ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги