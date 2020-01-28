"Якщо президенту не подобається": історик оцінив ідею Зеленського щодо декомунізації

Перейменуванням вулиць в Україні повинен займатися не президент України Володимир Зеленський, а місцеві громади.

Про це заявив в ефірі ObozTV історик і блогер Кирило Галушко, коментуючи слова глави держави про необхідність називати вулиці на честь людей, які "не викликають суперечностей".

"Це не справа президента, це справа місцевих громад. Якщо, вибачте, у нас захочуть в якомусь селі назвати вулицю на честь чилійського генерала Аугусто Піночета, хто ж може це заборонити? Немає такого закону, який говорить, що Піночет поганий. Є закон, який говорить, що погані Ленін, Дзержинський і компартійні діячі. Якщо якась громада хоче назвати на честь когось, хто не заборонений законом, це її право", – наголосив історик.

"Тоді, якщо президенту це не подобається, треба ухвалювати інший закон, який забороняє разом і комуністичних, і націоналістичних діячів. Поки що такого закону немає", – додав він.

Галушко визнав, що "навряд чи перейменування вулиць на Донбасі на честь Бандери або Шухевича викличе захват у місцевого населення".

"Це не означає, що треба назад повертати Жукова, Дзержинського, інших комуністичних діячів, хоча, можливо, президент це захоче, щоб когось втішити. Але проблема залишається в тому, що треба знайти місцевих героїв на сході, на півдні, в центрі, які б не викликали суперечностей", – пояснив він.

Галушко навів приклад, як проблему перейменувань вирішили в одному з райцентрів Миколаївської області.

"Головна вулиця була вулицею Леніна, її треба було перейменувати. Починався громадянський конфлікт, тому що очікувалося, що обов'язково назвуть на честь Бандери. Але були розумні люди, вони назвали цю вулицю на честь завідувачки районного пологового будинку, яка його очолювала 40 років і прийняла в свої руки практично весь район. Це не викликало жодних заперечень у жодній партії", – розповів історик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в різних частинах України шанують різних героїв, і запропонував називати вулиці на честь людей, чиї імена не викликають суперечностей.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявляв про необхідність провести референдум через перейменування Московського проспекту в Києві на проспект Степана Бандери.

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