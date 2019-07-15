Хлопці в армії скрегочуть зубами, але Україну захищатимуть до останнього патрона – ветеран АТО

Україна знову стоїть перед серйозним вибором – курс на Європу і НАТО чи розворот на Росію.

Загроза проросійського реваншу зростає, і лінія фронту переміщається з Донбасу на Київ – у парламент, уряд і навіть Адміністрацію президента.

Про всі небезпеки, які чекають на Україну найближчим часом, а головне, чи зможемо ми вкотре вистояти, OBOZREVATEL поговорив із ветераном АТО, кандидатом у народні депутати від партії "Європейська солідарність" Олексієм Петровим.

– У зв'язку з останніми повідомленнями з Донбасу – розведення військ у Станиці Луганській і збільшення обстрілів, скажіть, чи є у вас якісь останні дані про те, що зараз відбувається на лінії фронту?

– Збільшення обстрілів у порівнянні з чим? У порівнянні з подіями 2014-2015 рр. – це одна справа, а у порівнянні з подіями тижневої давнини... Насправді є певна синусоїда – сьогодні є обстріли, а завтра немає, а за кілька днів стріляють в рази сильніше, все залежить від окупантів. Їм треба демонструвати свою присутність, свою значущість, вони ж тут перебувають за гроші. Отже, за тишу їм платити ніхто не буде.

Олексій Петров

До того ж вони часто йдуть на провокацію, щоб змусити наших бійців на вогонь у відповідь. І не дай Боже пролетіло біля якогось населеного пункту, відразу по всіх російських каналах сюжети про те, які ми погані. Тут лише згадати, як пропагандисти звинувачували ЗСУ в нібито обстрілі зупинки громадського транспорту у 2015 році, тоді загинуло багато людей.

Але ми живемо в епоху інформаційних технологій, коли звичайні люди просто наклали на карту точку місця обстрілу і найближчого від нього місця розташування українських військових, виявилося, що там відстань 15 км, а у будь-якого міномета дальність стрільби максимум 8 км.

Що стосується розведення військ. Так, є політика, так, про це розведення військ було домовлено ще у 2016 році. Але я завжди ставлю собі питання, так, солдати отримали наказ відійти трохи назад, з певною кількістю матюків вони це робили, але наказ є наказ, але – а далі що?

Окупанти все одно залишилися тут. Все одно там маса техніки, важкого озброєння, артилерійських установок, вона все одно лишилася тут. Навіть якщо вони відійшли на 10 км, суті справи це не змінює. "Гіацинти" – це далекобійна артилерія калібру 152 мм, вона б'є на 30 і більше км. І те, що ми відійшли на 300 метрів, а окупанти на 1,5 км, нічого не означає.

Чітко можна буде говорити про перемогу, коли окупаційні війська почнуть залишати територію Донбасу. Поки що це все таке.

Настрої в армії різні. Хлопці все одно скрегочуть зубами, але вони чудово розуміють, що політика політикою, а своя країна – це своя країна, і Україну вони захищатимуть до останнього патрона.

– На виборах президента України досить цікавою виявилася новина про те, що за голосами в зоні проведення ООС переміг Володимир Зеленський. Як зараз на передовій відгукуються про нову владу?

– Ми самі були в шоці, а коли почали розбиратися більш детально, виявилося все так, та не так. Є таке поняття як спецдільниці, на яких голосують ЗСУ, прикомандировані працівники МВС, Національна гвардія, там же голосує прокуратура, а потім голосування на цих дільницях подається як голосування в армії, але ні.

Я не кажу, що за Зеленського не голосували, так, за нього віддавали голоси. І ми живемо в епоху інформаційних технологій, коли всі розтрубили, що ось проголосували за Зеленського. Але якщо бути об'єктивними, давайте подивимося, як проголосували на президентських виборах ті, хто воював у 2014 році, ті, хто на себе прийняв удар, ті, хто пам'ятає армію, коли там були залізні каски і озброєння часів Другої світової? Ось як вони проголосували?

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Розумієте, нами зараз маніпулюють і дуже добре, ця технологія чудово показана у фільмі "Брексіт". Так, є технологія, але вона не ідеальна, вона спрацювала не на всіх, а отже у нас ще є всередині запобіжник від таких ситуацій.

Що стосується ставлення до нової влади, то хлопці, з якими я спілкуюся, вони "гарчать", їм відразу було незрозуміло, коли пішли меседжі про те, що треба провести референдум щодо миру, припинення вогню і тому подібне. Потім, звісно, сказали, ви нас не так зрозуміли, але серед тих, хто не голосував за Зеленського, продовжують "гарчати", а ті, хто голосував – трохи притихли, деяким навіть трішечки соромно.

Ми ж зараз говоримо не про Зеленського, як про громадянина України, а президента Володимира Зеленського, який також є і Верховним Головнокомандувачем. Тепер кожне його слово, кожен його крок сприймається за чисту монету. Дуже легко було під час передвиборчої кампанії маніпулювати, критикувати, обіцяти зниження тарифів і підвищення зарплат. У мене теща дуже сильно здивувалася, коли дізналася, що зниження тарифів не входить до компетенції президента.

Але факт є факт, у нас новий президент і його звуть Володимир Зеленський, і особисто для нього це випробування. Адже, коли у тебе за спиною мільйони людей, коли у тебе за спиною доля країни, коли за кожним твоїм кроком слідкують, у тебе немає права на помилку.

Так, зараз він записує якісь відео і звертається до народу зі словами "чуваки", як я розумію, комусь така манера спілкування подобається. На фронт приїхав незрозуміло в якому одязі, і цей стиль "свого хлопця" десь заходить.

Але справжній бій його очікує на переговорах із Путіним, там доведеться стежити не те що за кожним своїм словом, а й за кожним своїм жестом. Варто розуміти, що нам протистоїть машина, яка мінімум 100 років відточувала свою майстерність на всіх цих маніпуляціях, інтригах, скільки революцій було зроблено. І там нам навіть протистоїть не ворог, в моєму розумінні – це обличчя диявола на нашій землі.

– Таке враження, що ми зараз перебуваємо у підвішеному стані, з одного боку Зеленський і Ко говорять про референдум про статус Донбасу, про надання російській мові статусу другої офіційної в окремих регіонах. А потім заявляють про курс в ЄС і НАТО, неможливість переговорів із Росією та іншим.

– Моя думка – вони обрали політику сподобатися всім і вся. На сході України за Зеленського голосували явні симпатики "русского міра", які в ньому побачили надію на повернення, як я кажу, в цю тюремну камеру братніх народів. І зараз він продовжує грати в цю гру, бо коли він займе якусь чітку позицію, він втратить значну частину електорату, і рейтинги "Слуги народу" перед виборами сильно впадуть.

Що стосується російської мови, ми зараз сидимо в центрі Києва, і розмовляємо російською мовою, хоча я майже вільно спілкуюся українською. І мовний закон, ухвалений Верховною Радою, не забороняє мені розмовляти російською в побуті.

У нас немає ніякої мовної проблеми, у нас є маніпуляція. У нас є недополітики, які беруть цю умовну проблему і навколо неї починають танцювати.

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На Донбасі якою мовою говорять? Російською. Так що ви хочете їм дозволити? Людям, які спілкуються російською мовою, ви хочете дозволити спілкуватися цією мовою? Що стосується документів, так, ми живемо в державі Україна, беріть, заповнюйте українською – це не складно. Ніхто ж не говорить, що люди, які спілкуються російською мовою, повинні заповнювати документи на фарсі або німецькою. Нічого тут немає складного. Українські книги, пісні, телебачення – так, а що тут такого складного?

А ви поїдьте на схід, на передову, зійдіть в будь-який бліндаж, нічого не говоріть, а просто послухайте. Там розмовляють різними мовами: російською, українською, говіркою західної України, Закарпаття, центральної України. У батальйоні "Азов" воювали хлопці з Хорватії, і говорили українською з хорватським акцентом, і ми всі одне одного розуміли. За два роки, які я провів у АТО, ніхто нікому не дорікнув за російську чи українську мову.

А зайдіть у будь-який громадський заклад, люди спілкуються тією мовою, якою вважають за потрібне. Немає проблеми – це надувна кулька.

– Так, але коли лунають такі меседжі...

– Знаєте, можна штучно створити якусь проблему, а потім її героїчно вирішувати, це і подобається робити нашим політикам. Ви якою мовою спілкуєтеся? Російською? Я вам зараз дозволю нею спілкуватися.

– Цю "надувну кульку" створила Росія, а зараз, коли наша влада порушує мовне питання, вони підіграють Кремлю?

– Росія створює ці "кульки" останні 5 років, і підтримують ці фейки депутати з "Опозиційної платформи" і "Опоблоку", створюючи проблему, якої немає і вже бути не може. Це просто маніпуляції.

– Згідно із соціологічними опитуваннями, до Ради проходять багато проросійськи налаштованих депутатів, що дозволить Кремлю сильніше впливати на українську політику, тепер війна перенесеться в більш політичну площину?

– Безумовно, у 2014 році українська влада зайняла жорстку позицію щодо Росії і розмовляти нам із нею не було про що. А коли стало зрозуміло, що майбутнім президентом буде не Петро Олексійович Порошенко, риторика змінилася, з'явилися меседжі про відновлення дружніх відносин.

Зараз вони безумовно розуміють, що 10-11% набирають проросійські партії, і це ми ще мажоритарників не беремо. І ось ці осколки "Партії регіонів" представлятимуть непогану силу у парламенті, яка диктуватиме свої умови, і що стосується вектора України до Європи, а ще краще проголосувати за скасування курсу на ЄС і НАТО, який у нас закладено у Конституції. І в цьому разі я не виключаю одномоментного симбіозу жаби і гадюки (партій "Слуги народу" і "Опозиційної платформи – За життя"), щоб набрати 300 голосів. Вони це піднесуть народу під різними "соусами", мовляв, ми ще не готові, нам рано.

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Але хочу нагадати, з чого почався Майдан у 2013 році – зі скасування курсу до Європи і розвороту до Росії. Тоді не було жодних оголошень, зборів, по всіх містах люди вийшли самі і зробили те, після чого багатьом іще довго гикалося.

Не знаю, у нашої нації є якийсь особливий ген – ген свободи. Я б, користуючись нагодою, застеріг майбутню парламентську більшість від подібних радикальних кроків, як скасування мовного закону, зміна вектора Україна-ЄС-НАТО, бо з українцями такі штуки вже не проходять.

– Є думка, що за допомогою ексглави АП часів Януковича Андрія Портнова, що нещодавно повернувся, і кума Путіна Віктора Медведчука, партія якого стоїть другою у рейтингу на позачергових виборах до ВРУ, у Кремля вийде провернути план з федералізацією України за допомогою введення двопалатного парламенту. Про це вже говорили у команді Зеленського.

– Якщо створення федеративного устрою України протягнуть у парламенті, на країні можна буде ставити хрест. Нас розірвуть на частини. Ми чудово розуміємо, як сильно розвинені проросійські настрої на південному сході України, і що буде, якщо ми їм надамо самостійність, що трапиться? Україна розсиплеться миттєво.

Але тому ми і йдемо до парламенту, і будемо всіма силами чинити опір таким сценаріям. Більше того, вся українська нація буде цьому протистояти.

Я от дивлюся, як крутиться колесо історії, адже таке уже було у 1919 році, коли ми мали шанс залишитися самостійною державою, але знову втомилися від війни, а більшовики пообіцяли всім землю. Так, більшовики дали всім землю, одних закопали в цю землю, а інших відправили до Сибіру. І це може трапитися і зараз.

Україна зараз стоїть перед дуже сильним викликом, таким самим, як і у 2014 році, коли нашій країні ніхто і півроку не давав. І ось зараз цікаво дивитися на всіх наших політиків, які з екранів телевізорів розповідають, як треба було зробити.

Я щось не пригадую, щоб у 2014 році хтось із них рвався в бій. А я просто згадую Україну в 2014 році, і перед якими викликами ми стояли, якою була наша армія, і просто знімаю капелюха перед Петром Порошенком. До нього можна ставитися по-різному, але це була умовно така політична шахова партія, яка увійде в підручники історії.

І зараз ми стоїмо перед дуже серйозним вибором, і легко не буде.

– Найголовніше питання, чи встоїмо ми через 5 років?

– Дивіться, в парламенті близько 420 депутатів, а нація багатомільйонна, і якщо цей парламент почне дуркувати, висловлюючись мовою молоді, то я йому точно не заздрю.

– Зараз кажуть, що після повернення російської делегації до ПАРЄ почнеться ланцюгова реакція, аж до скасування ЄС санкцій проти РФ. Ми бачимо, що Росія крок за кроком повертає свої Позиції у Європі, чи не втрачаємо ми союзника?

– Коли всі останні п'ять років ми показували свою позицію, ми боролися за свою країну, відстоювали свою незалежність, у Європі дивилися на нас і розуміли, за що вони нас підтримують.

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А коли зараз нова влада не озвучує чіткої позиції, лунають думки про мир із Росією, всілякі референдуми, про статус російської мови, то тут наші союзники мають право сказати: "Хлопці, якщо це не потрібно вам, то поясніть, навіщо це потрібно нам?".

Чому всі ці роки з нами була Європа, Великобританія, США? Бо вони розуміли, що ми боремося, і вони допомагали нам у цій боротьбі. І якщо ми зараз припинимо боротися, то за нас ніхто не боротиметься.

– Всі останні 5 років влада України стверджувала, що війну можна виграти лише дипломатичним шляхом. У нас у країні досить часто критикують мінський і нормандський формати переговорів, а зараз точаться розмови про те, щоб змінити формати із залученням інших країн, наприклад, Великобританії і США? Чи зможе це нам допомогти?

– Якщо у президента країни від самого початку слабка позиція, а за його спиною стоїть команда, яка взагалі не розуміє, що відбувається, можна змінювати формати як завгодно, від цього нічого не зміниться.

Сильний козир у переговорах – це сильна армія і нація за твоєю спиною. А коли у тебе за спиною парламент, частина з якого проросійськи налаштована, то це будуть не переговори, а фактично мова ультиматуму. Росія отримає, що вона хоче, а нам залишить те, що їй не потрібно.

І всі чудово розуміють, що Росії потрібна Україна, причому ціла. Росії потрібна Україна, яка точно не піде у Європу, не піде у НАТО, яка буде фактично сателітом, удільним князівством Росії.

Переговори – це коли у тебе сильна позиція і ти чітко знаєш, чого хочеш. А що зараз Зеленський може пред'явити? Політичну кризу, що ним же і створена? І я не уявляю собі ці переговори, де сидітимуть Зеленський, Путін, Меркель і хтось іще. Буде як у радянському фільмі "Іван Васильович змінює професію": "Кемська волость? Та нехай забирають на здоров'я! А я думав...". Ось щось подібне може бути із Донбасом.

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Ось на цих переговорах скажуть Зеленському: проголосуйте у парламенті федералізацію України, і Росія негайно піде з Донбасу. І це внесуть до парламенту, і на тлі втомлених від війни голосують за зміни до Конституції. І що ми отримуємо? Федералізацію Донбасу, а за фактом території, безпосередньо керовані Кремлем. І ми отримаємо ракову пухлину, яка дуже швидко зжере Україну.

Все, що пропонує Росія, ніколи не буде в інтересах України, вони все роблять тільки для себе. Погодиться з їхніми пропозиціями навіть на одну йоту, на один сантиметр – це собі постріл у скроню.

– Що ви думаєте про телеміст Україна-Росія, який не відбувся?

– Це була свого роду розвідка боєм. На жаль, у нас працює досить сильна російська агентурна мережа, ось вони і перевіряють, як відреагують наші політики, спецслужби, суспільство, а особливо президент.

Швидше за все нам вкинули подразливий чинник і подивилися, як ми на нього відреагуємо. І всі чудово розуміли, що цього не буде: підніметься народ і знесе до бісової матері цей телеканал.

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