Якщо немає кондиціонера: топ-6 порад, як охолодити квартиру

У сильну спеку замість кондиціонерів для охолоджування квартири можна використовувати прості методи, зокрема і підручні.

Наприклад, можна прибрати на літній період килими, а як додаток до інтер'єру поставити живі кімнатні рослини, пише "Здоров'я 24".

Уникнути агресивних сонячних променів можна за допомогою світловідбиваючої плівки. Її потрібно клеїти на вуличну сторону вікна. Через брак готової, її можна замінити на фольгу або дзеркальний папір для упакування подарунків.

Влітку краще прибрати килими Світ у фотографіях

Створити легкий вітер і одночасно відчути прохолоду можна за допомогою вентилятора. Встановіть його поруч із собою і виберіть оптимальну швидкість обдування.

Також освіжити приміщення можна звичайним вологим прибиранням. Протріть пил і вимийте підлогу, побризкайте штори і фіранки водою – це допоможе охолодити кімнати.

миття підлоги Подробиці

Крім цього, щоб легше переносити нічну спеку, можна змінити синтетичну білизну на бавовняну, пише МВ. Для збереження вологості в кімнаті можна розвісити вологі рушники.

Як писав OBOZREVATEL, медики порадили в умовах екстремальної спеки скоротити час перебування на сонці і обмежити вживання кофеїну та алкоголю.

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