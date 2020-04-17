Якщо немає декларації з лікарем: очільник МОЗ сказав, що робити хворим на коронавірус

Українцям, які ще не підписали декларацію з сімейним лікарем, в разі появи симптомів коронавірусу варто телефонувати за номером 103.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, підкресливши, що люди, незважаючи ні на що, не залишаться без допомоги медиків (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо у вас є ознаки коронавірусу (підвищена температура, сухий кащель, утруднене дихання) і у вас не укладено договір з сімейним лікарем, радимо одразу телефонувати на 103 і розповісти про свою симптоматику", – зазначив глава МОЗ.

Лікар і пацієнт "Первоисточник"

За його словами, залежно від стану пацієнта, до нього відправлять або бригаду екстреної швидкої допомоги, або мобільну бригаду, яка зробить ПЛР-тест для підтвердження COVID-19.

"Також внесені зміни щодо алгоритму укладення договору з сімейним лікарем. Його суттєво спрощено. Тому радимо укладати договори з сімейним лікарем. Все можна зробити в режимі онлайн сьогодні", – нагадав Степанов.

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