В Україні серйозно знижують шкідливі викиди лише окремі підприємства, – міністр екології

Наявні плани по скороченню шкідливих викидів промисловими підприємствами України постійно відкладається, в тому числі, через відсутність фінансування. Серйозно знижують шкідливі викиди лише окремі підприємства. Про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський.

"У нас є затверджений план скорочення викидів, який, на жаль, не виконується. Одного разу його вже відстрочили, тепер знову є ініціативи відкласти його ще на п'ять років. Міністерство категорично проти відстрочок. Цей план узгоджений з європейським енергетичним співтовариством. Він стосується і викидів дрібнодисперсного пилу PM2,5 і PM10, і канцерогенних оксидів сірки та азоту. Так, на нього потрібно багато грошей, а ринок електроенергії зараз не в кращому стані, але ми будемо наполягати. ми відповідальні за життя і здоров'я людей, якщо не буде зниження викидів, то складно буде гарантувати якісне і довге життя", – підкреслив міністр.

Він повідомив, що реального поліпшення ситуації вдалося домогтися лише з окремими підприємствами.

"Наприклад, в Києві на Дарницькій ТЕЦ ми питання викидів вирішили – вони будують фільтри, встановлять їх до кінця року і частина викидів, зокрема, дрібнодисперсного пилу, знизять. Якщо не будуть виконувати, будемо зупиняти ТЕЦ, штрафувати, вимагати компенсації збитків. Це компетенція Екологічної інспекції", – заявив Абрамовський.

Також, за його словами, серйозні досягнення в зниженні шкідливих викидів продемонстрував Комбінат імені Ілліча в Маріуполі, що належить групі "Метінвест". На підприємстві були встановлені датчики, які фіксують постійне зниження шкідливих викидів. Комплекс заходів щодо підвищення екологічності виробництва дозволив знизити викиди дрібнодисперсного пилу в повітря більш ніж у 10 разів.

Однак промислові викиди, за словами міністра, є не єдиним джерелом забруднення атмосфери.

"Крім стаціонарних джерел викидів в тому ж Києві велику проблему становить транспорт. У столиці дуже незручна організація транспорту, постійні пробки, далекий від досконалості громадський транспорт. Я дуже роздратований тим, що Київ знову закупив дизельні автобуси, вважаю це не кращим рішенням для XXI століття . Розумію, що закупити електричні автобуси дорого, під це також треба перебудувати систему, зробити зарядні станції. Але починати з чогось треба. У Запоріжжі, Житомирі задумалися про електротранспорт, а в Києві купують 200 дизелів з Білорусі. Мені таке рішення незрозуміле", – заявив Абрамовський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що міністр Абрамовський розповів про плани міністерства на Чорнобильську зону. У Міністерстві думають над розширенням туристичного потенціалу покинутого міста і констатують: люди там не будуть жити ніколи.