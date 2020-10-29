Ми любимо ставити чужий досвід собі в приклад. Але всі наші історичні аналогії працюють лише через нашу безграмотність.

Чи хочемо ми бути Фінляндією? Що перемогла Радянський Союз, що побудувала комфортне середовище, що створила одну з найкращих освітніх систем в світі? Безумовно так. І ми згадуємо про те, як фінська армія перемогла червону, відстояла незалежність і вибила своє право на суверенітет.

Приклад 3,5-мільйонного Давида і 190-мільйонного Голіафа. Він гріє душу і змушує вірити в чудеса. Але всерйоз чи готова Україна до фінського досвіду?

Їх довоєнні витрати на оборону коливалися від 16 до 25% ВВП. Через воєнізовані структури пройшло півмільйона жителів. Базову вишкіл отримували не тільки чоловіки, але і жінки з підлітками. Радянсько-фінська війна виглядає як незаперечна перемога Гельсінкі лише з нашого часу. А навесні 1940-го року наші оцінки могли бути зовсім іншими.

Втрати фінської армії перевищили 70 тисяч чоловік (убиті, поранені і зниклі безвісти). Понад чверть особового складу. За підсумком, країна втратила 11% території. Евакуювала 430 тисяч своїх громадян.

Так, Фінляндія відстояла незалежність, але після Другої світової виявилася фактичним сателітом СРСР. Фінська зовнішня торгівля була зав'язана на радянський ринок. Втім, не тільки торгівля – дипломатія і економіка теж мали досить обмеженим суверенітетом. Розвал Союзу викликав "принцип доміно" - фінська економіка опинилася у кризі з якого довго і наполегливо вибиралася. А частиною ЄС стала лише в 1995-му.

Фінський сценарій для України – це законодавча відмова від окупованих територій. Визнання їх частиною Росії. Евакуація і облаштування жителів Донбасу і Криму. Повернення країни в економічну орбіту Москви. Відмова від НАТО і ЄС. Кожен може приміряти його на себе і вирішити – чи готовий він заплатити цю ціну.

Ми дуже смутно уявляємо, як виглядала боротьба за незалежність у тих країн, які нам до душі. Порівнюємо їх період війни з їх сучасністю – і думаємо, що дві ці дати з'єднує рівний історичний автобан. Насправді, все строго навпаки.

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