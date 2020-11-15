Якщо хтось думає, що його мине зустріч з COVID-19 – він помиляється

Тарас Жиравецький Суспільство 13:55, 15.11.2020

Для усіх українців сьогодні хочу надіслати простий меседж:

"Незважаючи на національність, релігію, політичні погляди, вік, освіту, мову нам потрібно об‘єднатись, щоб перебороти невидимого ворога, який вже майже рік тероризує всю планету!"

Ми не вийняток, вакцини ще скоро не буде, ми люди і повинні бути людяними і об‘єднати зусилля.

Якщо хтось думає, що його мине зустріч з ковідом - Ви помиляєтесь, ця зараза проникне у кожен дім і родину, більшість перенесе удар легко.

Але для тих кому доведеться боротись і не один день, боротись за життя, важлива моральна підтримка і впевненість у тому що ми разом підставляємо один одному плече.

Медики і медсестри втомлені за ці місяці, вони так само хворіють, але залишаються на лінії вогню для того щоб більшість з нас могли жити та насолоджуватись життям після ковіду.

Подякуйте їм ...

Вони не здалися і продовжують боротись!

Люди будьте людьми, ввімкніть людяність та повагу один до одного, це зараз на часі

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Суспільство

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