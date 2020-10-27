Якою буде зима-2021: синоптикиня дала "м'який" прогноз

Погода в Україні до кінця осені цього року, а також узимку 2021-го очікується теплішою, ніж зазвичай.

Про це заявила начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко. Прогнозом вона поділилася в коментарі УНІАН.

За її словами, літо в країні закінчилося в кінці вересня, однак на українців чекає тепла зима. Синоптикиня зазначила: ймовірність того, що ця пора року буде дуже морозною, становить менше 10%.

"Відлиги і невеликі морози, крижані дощі змінюватимуть одне одного", – підкреслила вона.

Адаменко додала, що згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН, погода в світі до 2025 року взагалі буде найтеплішою за весь час спостережень.

Водночас підвищення середньорічної температури повітря в Україні навіть випереджає ці цифри. Фахівчиня з Укргідрометцентру каже, що це відбувається через географічне розташування нашої країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.