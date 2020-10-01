Якою буде погода в жовтні: Укргідрометцентр дав прогноз
У жовтні 2020 року в Україні середня температура повітря буде в межах кліматичної норми і складе +7..+12 градусів, а в горах буде +6..+7 градусів.
Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру. Відзначається, що аномалій не очікується, все буде в межах середніх багаторічних значень.
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, в Карпатах місцями 75-100 мм, що також в межах багаторічних значень.
"У другій і третій декаді жовтня відбувається перехід середньої добової температури через 8 градусів у бік зниження, лише в південній частині і на Закарпатті – в першій декаді листопада", – йдеться в повідомленні.
За даними спостережень синоптиків, в жовтні середня місячна температура повітря становить +6..+12 градусів. Абсолютний максимум температури повітря становить +25..+35 градусів, абсолютний мінімум -5..-16 градусів. Середнє місячна кількість опадів становить 20-54 мм, в Карпатах до 80 мм, на високогір'ї до 120 мм.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за прогнозом синоптика Леоніда Горбаня, початок жовтня в Україні буде теплим, але до кінця місяця істотно похолодає, і температура повітря знизиться до нуля.
В цілому в жовтні на всій території України збережеться тепла погода: температура повітря триматиметься на рівні 13-14 градусів тепла і лише в останні 4-5 днів місяця опуститься до 7-8 градусів.
Восени в Україні синоптики прогнозують три бабиних літа.
Зима 2020-2021 буде теплою і безсніжною: практично весь грудень протримається плюсова температура.