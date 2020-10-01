Якою буде погода в жовтні: Укргідрометцентр дав прогноз

У жовтні 2020 року в Україні середня температура повітря буде в межах кліматичної норми і складе +7..+12 градусів, а в горах буде +6..+7 градусів.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру. Відзначається, що аномалій не очікується, все буде в межах середніх багаторічних значень.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, в Карпатах місцями 75-100 мм, що також в межах багаторічних значень.

"У другій і третій декаді жовтня відбувається перехід середньої добової температури через 8 градусів у бік зниження, лише в південній частині і на Закарпатті – в першій декаді листопада", – йдеться в повідомленні.

За даними спостережень синоптиків, в жовтні середня місячна температура повітря становить +6..+12 градусів. Абсолютний максимум температури повітря становить +25..+35 градусів, абсолютний мінімум -5..-16 градусів. Середнє місячна кількість опадів становить 20-54 мм, в Карпатах до 80 мм, на високогір'ї до 120 мм.

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