Якою буде погода в Україні на католицьке Різдво: синоптики дали прогноз

Погода в Україні на католицьке Різдво 25 грудня буде досить теплою.

Синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило розповів OBOZREVATEL, що підвищення температури очікується з 24 числа, вона коливатиметься близько 0 градусів, а вночі морозів може не бути.

За його словами, температура повітря вдень 25 грудня може досягати +5...+7 градусів.

Однак, згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, який він озвучив OBOZREVATEL, погода на католицьке Різдва буде досить морозною.

"Вночі прораховується мороз 7-10 градусів. Вдень буде -4...-5 градусів", – уточнив він.

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру розповіли, що приблизно 20 грудня, "плюс-мінус два дні", настане похолодання. Водночас народний синоптик Володимир Деркач, поділившись своїм прогнозом на період між двома святами Різдва – з 25 грудня по 7 січня, повідомив, що в грудні взагалі не очікуються сильні морози.

Також метеорологи, з якими поспілкувався OBOZREVATEL, спрогнозували в грудні в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Синоптики припустили, що нинішня зима в Україні буде безсніжною, можливі дощі або крижані дощі. Крім того, Володимир Деркач назвав останню декаду грудня "зимовим бабиним літом" через очікувану аномально теплу погоду.

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