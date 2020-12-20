Якою буде погода в Україні на католицьке Різдво: синоптики дали прогноз
Погода в Україні на католицьке Різдво 25 грудня буде досить теплою.
Синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило розповів OBOZREVATEL, що підвищення температури очікується з 24 числа, вона коливатиметься близько 0 градусів, а вночі морозів може не бути.
За його словами, температура повітря вдень 25 грудня може досягати +5...+7 градусів.
Однак, згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, який він озвучив OBOZREVATEL, погода на католицьке Різдва буде досить морозною.
"Вночі прораховується мороз 7-10 градусів. Вдень буде -4...-5 градусів", – уточнив він.
Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру розповіли, що приблизно 20 грудня, "плюс-мінус два дні", настане похолодання. Водночас народний синоптик Володимир Деркач, поділившись своїм прогнозом на період між двома святами Різдва – з 25 грудня по 7 січня, повідомив, що в грудні взагалі не очікуються сильні морози.
Також метеорологи, з якими поспілкувався OBOZREVATEL, спрогнозували в грудні в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Синоптики припустили, що нинішня зима в Україні буде безсніжною, можливі дощі або крижані дощі. Крім того, Володимир Деркач назвав останню декаду грудня "зимовим бабиним літом" через очікувану аномально теплу погоду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
синоптикиня розповіла, що погода в Україні на Новий рік очікується без морозів і снігу. Похолодання може наступити тільки в другій половині січня.
також народний синоптик Леонід Горбань розповів, що на новорічно-різдвяні свята варто чекати дощу і плюсову температуру вдень.