Якою буде погода в листопаді: Укргідрометцентр дав прогноз

Мирослав Семенюк Суспільство 16:48, 23.10.2020 Оновлено: 17:38, 23.10.2020

У листопаді 2020 року в Україні середня температура повітря буде переважно вищою за кліматичну норму.

Як йдеться в прогнозі Укргідрометцентру на наступний місяць, середня місячна температура передбачається 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градуси тепла), що у західних областях близько до середніх багаторічних значень, на решті території – на 1-1,5 градуси вище середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується у східних та Сумській областях дещо менша за норму – 28-32 мм, на решті території в межах середніх багаторічних значень – 37-65 мм, в горах до 110 мм.

Середня місячна температура повітря в листопаді складає 0-7 градусів тепла. Абсолютний максимум – 16-24 градусів тепла, у Чернівецькій, центральних, південних областях та в Криму місцями 25-29 градусів.

Абсолютний мінімум – 15-24 градусів морозу, у північних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями 25-31 градусів, на півдні Криму та Одещини 8-13 градусів морозу.

Середня місячна кількість опадів складає 30-61 мм, в Карпатах та на Закарпатті до 62-142 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що погода в листопаді в Україні буде прохолодною і дощовою в низці областей, а в деяких регіонах може випасти сніг.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Тополю "взяв в оборот" військкомат, коли він повідомив про третю квартиру Хомчака – волонтерка

У Києві затримали студента, який помочився на портрети Небесної Сотні. Фото вандала

Зеленський назвав лікування COVID-19 в Україні одним із найкращих у Європі

Під Києвом COVID-19 убив подружжя медиків: їхня дитина в реанімації

Батько загиблого під Зайцевим розвідника подав позов проти Зеленського