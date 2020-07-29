Якою буде погода в серпні: синоптик уточнив прогноз по Україні

Погода в серпні в Україні буде спекотною: прогнозується, що температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою, ніж зазвичай.

Про це розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. За його словами, середня місячна температура буде +19...+24 градуси, передає "Сегодня".

"Середня місячна температура повітря в серпні зазвичай становить 17-20 градусів тепла, на півдні та південному сході країни – місцями 21-23 градуси, у гірських районах – 11-16 градусів. Але цьогорічний серпень виявиться теплішим на 1-2 градуси. Середня місячна температура передбачається 19-24 градуси тепла (у горах – 16-17), що на 1-2 градуси вище від середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 33-84 мм, у Карпатах до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень", – зазначив Кульбіда.

Він не відкидає того, що наприкінці серпня на поверхні ґрунту вірогідні приморозки, крім південних і більшості центральних областей.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в серпні в Україні очікуються три піки спеки з температурою до +37 градусів. Вони розпочнуться вже після 5 серпня.

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