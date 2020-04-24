Початок травня буде аномально спекотним, проте на День перемоги Україну накриють дощі.

Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань у коментарі "Комсомольськой правде в Украине".

"Ймовірно, травень цього року принесе довгоочікувані дощі. Це гарна новина. Погана – вони можуть припасти на одне з травневих свят, а саме – День перемоги і супутні йому довгі вихідні. Зате на 1-2 травня буде сухо і тепло", – поділився він.

Якою буде погода на травневі свята: з'явився прогноз щодо України Подробности

За розрахунками Горбаня, незважаючи на прохолодну погоду в кінці квітня, травень стане аномально спекотним. Уже в перших числах місяця повітря впевнено прогріється до 16-20 градусів.

Ближче до 9 травня, каже синоптик, в Україну прийдуть зливи і грози, які триватимуть близько тижня. Потім температура повітря підвищиться, і дощів після цього не передбачається до кінця місяця. А закінчиться він достроковим літом.

Горбань прогнозує суху і жарку погоду на останню неділю травня з температурою 28-32 градусів.

При цьому прогноз сайту Gismeteo істотно відрізняється.

Зокрема, у Києві дощ прогнозують 5 травня. А 1-2 і 9 травня очікують суху безхмарну погоду. Хоча тиждень тому картина довгострокового прогнозу погоди на травневі свята була іншою: якраз з 9 по 12 травня він показував зливи.

Прогноз погоди на травневі свята Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кліматологиня попередила, що в середині цього століття температура на території України може піднятися до понад 40 градусів.