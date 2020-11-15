Якою буде погода на Новий рік 2021: народний синоптик дав прогноз

Погода на Новий рік буде теплою та дощовою.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, потепління в Україні почнеться 29 грудня.

Згідно з розрахунком синоптика, у другій половині грудня очікується декада морозних днів. З 18 до 28 грудня температура повітря опуститься до позначки -10... -13 градусів. 27 і 28 грудня можливий снігопад.

Але вже з 29 грудня народний синоптик спрогнозував потепління та відлигу. За його словами, в останні дні року, що минає, з 29 до 31 грудня, будуть спостерігатися хоч і невеликі, але плюсові температури – на рівні +1... +3 градуси. Можливий сніг із дощем.

"У січні буде три відлиги і три періоди морозів, але сильних морозів не очікується", – повідомив Горбань.

Як писав OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, буде мати "європейський характер".