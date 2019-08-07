Якою буде погода на курортах України у серпні: прогноз

На курортах України у серпні вже не буде так спекотно, як у попередні два місяці літа, проте скупатися і позасмагати можливість ще буде.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, в Одесі у серпні буде тепло, але часом дощитиме. Кінець місяця і зовсім буде спекотним – до +28 градусів. В інший час температура протримається в межах + 23... + 26.

У Залізному порту (Херсонська область) очікується аналогічний температурний режим, але слід врахувати, що з 16 по 19 серпня там литимуть дощі.

Курорти в Україні

У Кирилівці (Запорізька область) погода буде дощовою в середині місяця, однак в кінці серпня помітно потепліє до + 27 ... + 29 градусів.

На курортах Бердянська (Запорізька область) – аналогічні показники стовпчика термометра. З 16 по 20 серпня також очікуються опади.

Погода в Генічеську (Херсонська область) – від +24 до +28 градусів, з 19 по 21 серпня температура впаде до + 20... + 22 градусів.

Погода в Затоці (Одеська область) – від +23 до +27 градусів, у середині серпня очікуються дощі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в середу, 7 серпня, знову повернеться спекотна погода.

Так, тепле повітря, що переміщається з західної Європи, охопить більшу частину території країни, хоча на Лівобережжі нічна температура ще буде досить низькою.

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