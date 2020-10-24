Якою буде погода на день виборів: Укргідрометцентр дав прогноз

У неділю, 25 жовтня, в Україні очікується суха і сонячна погода.

Як сказано в прогнозі Укргідрометцентру, невеликі опади можливі тільки в західних регіонах: Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

Західні області очікує від 12 до 15 градусів тепла, центр, північ і схід прогріються до +17, а на півдні буде до +19. У Криму – від 20 до 22 градусів тепла.

У Києві вдень від +12 до +14, без опадів.

Погода в Україні на 25 жовтня. Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.