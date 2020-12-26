Якою буде новорічна ніч в Україні: синоптик дала прогноз

В Україну починаючи з вівторка, 29 грудня, прийде потепління. Тепла погода буде стояти і в Новий рік, 31 грудня – 1 січня.

Такий прогноз у своєму Telegram-каналі озвучила український синоптик Наталія Діденко. За її словами, вже в неділю, 27 грудня, на території нашої країни встановиться переважно суха сонячна погода.

"Очікується переважно суха, з сонячними проясненнями, погода, з блакитним небом і, нарешті, не сірими, а білими хмарами", – написала вона.

Разом з тим уночі, за даними синоптика, на півдні та сході України можливий сніг з дощем і налипання мокрого снігу.

У більшості областей очікується близько нуля градусів, на сході й північному сході України – місцями до -5 -7 градусів.

У Києві в неділю буде суха сонячна погода. Вночі можливий мороз, вдень – близько нуля градусів, вважає синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені відзначили небезпечний нюанс у глобальному потеплінні. Біологи з Британії зібрали дані про погоду по всьому світу за 34 роки.