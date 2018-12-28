Якими можуть стати носи у людей на Марсі: опубліковані фото

Польський дизайнер Марта Флісіковська, враховуючи умови марсіанської атмосфери, створила версії носів людини.

Вона зосередилася на носі, оскільки він найбільше схильний до змін. Ніс людини видозмінювався під час еволюції і став індикатором того, в яких кліматичних зонах жили предки різних народів, пише Naked Science.

Наприклад, широкий і низький ніс характерний для тих, хто століттями жив у спекотному і вологому кліматі. Вузький і високий ніс, навпаки, мають жителі холодних районів.

У своїй статті Флісіковська вказує на дослідження Пенсільванського університету, яке підтверджує цю закономірність.

Дизайнер сформувала цілу низку різних носів, але роздрукувала тільки три, які, на її погляд, найбільш правдоподібні. Перший володіє двома парами ніздрів для більш ефективного зігрівання повітря. Другий ніс плоский - він менш схильний до сонячних опіків і краще підходить для частого носіння шолома. Третій екземпляр хвилястої форми.

Naked Science

Naked Science

Naked Science

Naked Science

Naked Science

"Ніс - це резонатор, він впливає на акустичні властивості голосу. Якщо спілкування буде вестися переважно за допомогою мікрофона, тоді ефект буде таким же, як у кабіні літака. Деякі частоти будуть перериватися шумами. Ці хвилясті структури схожі на басові пастки, які використовують у студіях звукозапису для зміни акустичного ефекту", - зазначила Флісіковська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 листопада на Марсі успішно приземлилася автоматична міжпланетна станція американського космічного агентства NASA-InSight.