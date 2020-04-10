Якими були "суворі" іграшки в СРСР: добірка фото
У 80-ті роки СРСР придумали багато культових ігор та іграшок, на яких виховувалося не одне покоління. Вони користувалися величезною популярністю, адже альтернативи у радянських дітей не було.
Такі предмети для розваг відрізнялися своєю суворістю, габаритами і соцреалістичним дизайном, витримували вогонь, воду, мідні труби і навіть підвищену дитячу допитливість. Саме тому служили і залишалися улюбленими надовго, пише портал Locals.
Загалом де іграшки тих часів умовно можна було поділити на радянські та закордонні, для хлопчиків і дівчаток, забавляння або колекціонування, а також винятково "пацанські" девайси і ґаджети.
"За кермом"
Це був обертовий диск, який зображав закільцьовану дорогу, по якій рухався автомобільчик із магнітом. Мета гри – тримати авто суворо на проїжджій частині, вписуючись у повороти й проїжджаючи під мостами. Зовнішнє кільце дороги було простішим, а внутрішнє вимагало підвищення рівня.
"Педальні" автомобілі
Така іграшка давала можливість покататися на майже справжньому одномісному автомобілі на педальній тязі. Пристрій мав робочі фари, задні ліхтарі, рульове управління, знімне вітрове скло, а також багажник, який відкривався, і капот із бутафорським двигуном.
Модельки
Металеві моделі справжніх автомобілів у масштабі 1:43 були для радянських хлопчиків об'єктом підвищеного бажання. У машинок відкривалося все: під капотом був двигун, у багажнику – повноцінна запаска, сидіння відкидалися, а в деяких моделях навіть відкривалися вікна. І хоча модельки не призначалися для активних дитячих ігор, а лише для колекціонування за склом, рано чи пізно з серванта вони все ж переміщалися на підлогу і втрачали свій статус, беручи участь в іграх нарівні з пластмасовими і алюмінієвими "представниками". Примітно, що в СРСР окремим модельним рядом йшла військова техніка: БТРи, тягачі, вантажівки і танки.
Гелікоптер
Іграшка складалася із двох частин: безпосередньо вертоліт і щось на кшталт рукоятки зі стартером. Літальний апарат насаджувався на це пристосування, потім потрібно було смикнути стартер, лопаті його розкручувалися, і вертоліт злітав. Правда, система його управління швидко приходила в непридатність, іграшку доводилося "реанімувати" хто як міг.
"Умка"
Ця машинка вміла не просто їздити: наштовхуючись на перешкоди, вона відвертатися від них і не падала зі столу. Натомість, обмацуючи край, наполегливо шукала, де можна проїхати.
"Місяцехід"
Це був всюдихід на батарейках, але управлявся не по радіо або проводах, а за допомогою вбудованого пульта. Умів їздити вперед, назад, повертати на заданий кут, блимати, сигналити і запускати снаряд. Всього в пам'ять містилося 16 дій.
"Перехрестя"
Така собі металева хрестовина, до якої приєднувалося два металеві джгути, утворюючи вісімку. З неї стирчали дві фішки, а по зігнутих проводах ганялися дві машинки. Одна з них, заїжджаючи на перехрестя, наштовхувалася на фішку, у такий спосіб зрушуючи протилежну й дозволяючи другій машинці їхати. І так до закінчення заводу.
Водяна ракета
У пластмасову ракету наливалася вода, потім девайс довго і наполегливо накачували звичайним велосипедним насосом. Останній служив і стартовим майданчиком. У результаті ракета летіла вище опори лінії високовольтних передач, а внизу стояв мокрий, але щасливий школяр.
Кінь
Був зроблений із міцної радянської пластмаси. Копита у нього були підковані литими білими дисками з гумою. Цікаво, що в основі холки було кільце, потягнувши за яке, конячка видавала іржання.
Конструктори: металевий, "Політ", "Архітектор" та "Збери звірів і птахів"
Завдяки першому, з'єднавши кілька комплектів, можна було зібрати чудову машинку, кран або паровозик. З другого, не дивлячись на авіаційну назву, теж можна було зробити практично все.
"Архітекторів" було декілька видів, кожен із яких кращий за попередній, але всі вони безумовно розвивали фантазію і закладали ази правильного будівництва. Можна було споруджувати все: від хатинки до стандартної багатоповерхівки і навіть мікрорайону. Були присутні також дерева висотою два сантиметри, естакади, арки та інші цікаві штуки.
А останній – плоскі шматочки пластмаси різноманітної форми з надрізами. Вставляючи деталі в надрізи, можна було "створювати" тварин.
Набір "Юний хімік"
Містив нагрівальний прилад, пробірки, декілька реактивів, індикаторні папірці, кислоту, магній і реторту. Можна було робити багато цікавих штук за шкільною програмою або факультативно.
Пістолет "Політ"
Футуристичного виду пістолет із пружиною всередині. Заряд у вигляді пропелера вставлявся, крутився на декілька клацань проти ходу і дуже енергійно вилітав після натискання на спусковий гачок.
Пістолет-хлопавка і пістони
Було два варіанти: з кільцевими пістонами та паперовою стрічкою. Але суть зводилася до одного: на пістоні розміщувався заряд, б'ючи по якому курок викликав гучний звук.
Пістолет зі стрілою-присоскою і шаблі
Різновидів першого налічувалося безліч, але суть була одна: в дуло пістолета засовували стрілу з присоскою, яка при натисканні на спуск летіла в ціль. Пластмасові шабельки нічим, крім кольору, особливо не відрізнялися, але були, напевно, у всіх радянських хлопчиків.
Бегемотики
Принцип гри: заповнений водою пластмасовий циліндр із кнопкою внизу і гумовою кришкою вгорі, а в середині лежить вмурований бегемот із рухливою верхньою щелепою і плаваючими кульки. При натисканні на кнопку кульки підкидалися вгору, а паща бегемота відкривалася. Мета: нагодувати тварину якомога більшою кількістю кульок. Були ще варіації з дельфіном і кільцями.
Жаба
Пластмасова зелена жаба з пружиною внизу.. Останню стискали, натискаючи на жабку, і конструкція трималася присоскою. Через якийсь час та слабшала, і пружина розпрямляється, підкидаючи жабу високо вгору.
Пластмасові звірі та крокуючі іграшки
Перші "прибули" з Чехословаччини, колір більшості звіряток коливався від чорного, коричневого та рудого до кислотно-зеленого. У тих, що крокували, було все просто: ступні у звірят були висунуті, що дозволяло їм гойдатися з боку в бік.
Морський бій
Був механічний і електронний, дітлахи раді були мати в колекції і той, і інший.
Електровікторіна
Товста картонка, на яку була наклеєна фольга і по ній розведені товсті контактні доріжки. Зверху на фольгу клали папірець, розділений на квадратики. У них були питання і відповіді (або картинки). Мета – відповісти на питання і прикласти контакт до фольги через отвір у відповідному квадратику. У разі правильної відповіді спалахувала лампочка.
Настільні спортіграшки
Хокей був найпопулярнішим у СРСР видом спорту, і така іграшка була бажаним подарунком дитині. Існували також настільний футбол, баскетбол і навіть боулінг.
"Весела карусель"
Це була найпростіша настільна "рулетка". Використовували "казино" за призначенням, граючи на автентичні або намальовані гроші.
Фільмоскоп або діафільми
На плівці були картинки, а під ними текст. Виходило, ніби дивишся мультик, тільки з дуже повільною швидкістю. Водночас існував девайс, схожий на мінікінокамеру, всередині якої розташовувалася мікроплівка. Обертаючи ручку, можна було переглянути відрізок мультфільму довжиною 15-30 секунд.
Стереоскоп
Це було щось на кшталт бінокля, у якій заряджалися картонні носії з десятком пар картинок – найчастіше розкадровка радянських лялькових мультфільмів. Девайс не мав механічних частин і тому жив довше фільмоскопів.
Випалювач
Крім прикраси обробних дощок до свята, можна було випалювати по парті, балконних дверей, підвіконню, автомобілю, папері, пластмасі й навіть тонкому металу. Загалом, доросліші діти придумували йому різне застосування.
Кубик-рубика і головоломка "Змія"
В СРСР існували трикутні та циліндричні модифікації культової головоломки. А "змійку" можна було складати в різні композиції.
Лабіринти
Існували однорівневі лабіринти з прозорою кришкою і багаторівневі – у вигляді наглухо запаяного скляного кубика, кульки або циліндра.
Калейдоскоп
У химерні візерунки, які збиралися зі скелець, можна було дивитися вічно.
Чарівний екран
З внутрішньої сторони екран був покритий сріблястим порошком, за яким креслилися борозенки. Одна з головок на панелі відповідала за вертикальне малювання, інша – за горизонтальне. Під час одночасного їхнього обертанні можна було зобразити і щось високохудожнє. Стиралися малюнки енергійним струшуванням. Водночас у доданому каталозі зустрічалися картинки, які нереально було намалювати без відриву пера, що викликало нарікання на адресу розробників.
Електронні ігри
Вовк ловить яйця – була найпопулярнішою. Різновидів же таких ігор було декілька, і їх хотіла кожна дитина – хоча б позичити на вечір чи годинку.
Ляльки
Іграшки для дівчаток у СРСР із часом особливо не змінювалися: ті ж ляльки, пупси, коляски, ванночки, набори посуду, пластикові ножиці й гребінці, паперові викрійки суконь, що закріплюються на паперових фігурках, тощо.
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