Якими будуть осінь і зима 2020 в Україні: метеорологиня дала прогноз

Через зміни клімату в Україні осінь і зима 2020 року будуть теплішими, ніж зазвичай, а метеорологічне літо триватиме ще місяць.

Про це розповіла в інтерв'ю УНІАН начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко. Крім того, за її словами теплішою буде і зима – ймовірність того, що вона буде суворою – менше 10%.

"Осінь буде вже традиційно теплішою, ніж звичайно. Літо триватиме до кінця вересня. Імовірність того, що зима буде суворою – менше десяти відсотків. Відлиги і невеликі морози, крижані дощі будуть змінювати один одного", – розповіла Адаменко.

Як зазначила метеорологиня, через зміни клімату спека і посуха стають все більш катастрофічними для України. Зараз в Україні періоди сильної спеки змінюються рекордними зливами, почастішали смерчі. За її словами, такі події можна назвати кліматичних шоком.

Вона додала, що кліматичні зони в Україні зміщуються на північ. Ця частина території все більше набуває рис північного степу. Тобто, Полісся стає схожим на степ.

"Дуже багато зараз екстремальних погодних явищ. Вони і раніше спостерігалися, але тепер повторюються частіше, нехарактерні для свого розвитку сезону і не в властивих їм територіях", – додала Адаменко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені відзначають, що на Землі невблаганно змінюється клімат.