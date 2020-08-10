У мережі показали дефіцит пізнього СРСР: величезні черги та порожні прилавки
У мережі поділилися історичними знімками порожніх прилавків і черг за продуктами, що стали наслідком товарного дефіциту в СРСР.
Фото, які опублікував Telegram-канал History Porn, належать до 1990 року. "Хроніка достатку, 1990 год", – йдеться в іронічній підписи до фотографій.
Як відомо, товарний дефіцит супроводжував Радянський Союз практично весь час його існування. Особливо гостро проблема проявилася в останні роки, коли планова економіка СРСР повністю вичерпала себе.
Так, до 1990-го року дефіцитними в країні виявилися різноманітні товари, такі як м'ясо, варена ковбаса, какао, кава, згущене молоко, вершкове масло, імпортні та вітчизняні фрукти, шоколад, цигарки, алкоголь, одяг, туалетний папір, ліки, меблі, побутова техніка, автомобілі тощо.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі порівняли дівчат в США і в СРСР у 80-х роках: показове фото.