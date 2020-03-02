Яким буде березень-2020 в Україні: синоптик підтвердив аномальний прогноз

Березень-2020 в Україні буде аномально теплим і з опадами в межах норми.
Такий прогноз дав синоптик Віталій Постригань на своїй сторінці в Facebook. "Не треба забувати, що березень – один із найбільш мінливих місяців весни. Йому властиві як зимові, так і весняні риси", – написав він.
У зв'язку з цим, пояснив метеоролог, заморозки в цей період – звичайне явище.
Погода в березні в Україні
"Середньомісячна температура повітря прогнозується + 3,5° (при нормі + 0,4°), кількість опадів 30 мм (при нормі 33 мм)", – спрогнозував Постригань.
Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в березні 2020 року в Україні викликала суперечки між синоптиками, так як деякі з них дали аж надто різні прогнози.
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