Головна Новини
2 березня • оновлено в 08:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Яким буде березень-2020 в Україні: синоптик підтвердив аномальний прогноз

2.5т
Читати матеріал російською

Березень-2020 в Україні буде аномально теплим і з опадами в межах норми.

Такий прогноз дав синоптик Віталій Постригань на своїй сторінці в Facebook. "Не треба забувати, що березень – один із найбільш мінливих місяців весни. Йому властиві як зимові, так і весняні риси", – написав він.

У зв'язку з цим, пояснив метеоролог, заморозки в цей період – звичайне явище.

Погода в березні в Україні

Погода в березні в Україні

"Середньомісячна температура повітря прогнозується + 3,5° (при нормі + 0,4°), кількість опадів 30 мм (при нормі 33 мм)", – спрогнозував Постригань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в березні 2020 року в Україні викликала суперечки між синоптиками, так як деякі з них дали аж надто різні прогнози.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги