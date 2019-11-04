"Який жах!" Мережу шокувала дика знахідка в потязі "Укрзалізниці"

У вагоні потяга Запоріжжя-Бердянськ під вікном біля столика проросли великі гриби на білих ніжках.

Світлину зробила Тетяна Лагута під час поїздки. У мережі швидко поширили кадри з "закускою", жорстко розкритикувавши "Укрзалізницю".

"Поки керівник "Укрзалізниці" нараховує собі заробітну плату по 812 тисяч гривень на місяць, його підлеглі у підзвітних їм вагонах вирощують звичайні гриби. Бо як казали мудреці – suum cuique, або – кожному своє робити", – прокоментував фото журналіст Єгор Чечеринда.

Корисиувачі припустили, що гриби схожі на гливи, проте точно невідомо, є вони їстівними чи ж отруйними.

"Це на закуску", "А кажуть що цього році грибів немає", "Який жах", "Гіперлуп розквітнув?" – пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" знову оскандалилася розрухою у вагонах: сидіння були обдерті, а двері перекошені.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!