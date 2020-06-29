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Який вигляд мав перший iPhone: історичні фото

Аліна Мельник
Суспільство
1,9 т.
Перший iPhone 2007 року представив Стів Джобс

Перший iPhone 2007 року представив Стів Джобс. vnexpress.net

РівнО 13 років тому, 29 червня 2007 року, в США надійшов у продаж перший iPhone. Це була перша модель телефону, розроблена і випущена компанією Apple.

На створення гаджета пішло близько двох років, розробка велася в суворої секретності. Інженери, що працювали над різними частинами продукту, не мали можливості спілкуватися один з одним. До річниці виходу першого iPhone OBOZREVATEL пропонує згадати, який вигляд він мав.

Перший iPhone і Стів Джобс: легендарна презентація

9 січня 2007 року на конференції Macworld Conference & Expo у Сан-Франциско Стів Джобс презентував перший iPhone зі словами: "Я з нетерпінням чекав цього протягом двох з половиною років" і "сьогодні Apple збирається перевинайти телефон".

На знаменитій презентації головний керуючий Apple представив девайс як поєднання трьох пристроїв: "широкоекранний iPod з сенсорним управлінням", "революційний мобільний телефон" і "проривний інтернет-комунікатор".

Ще за кілька днів до початку продажів першого iPhone в США тисячі людей вишикувалися в черги. Спеціально було найнято вільних співробітників поліції для охорони магазинів протягом ночі.

Технічні характеристики першого iPhone

Гаджет Apple відрізнявся від телефонів конкурентів стильним дизайном і потужним на той час апаратним і програмним наповненням.

Так, перший iPhone мав 3,5-дюймовий дисплей, передню панель чорного кольору і сріблясту металеву кришку з чорною пластиковою вставкою.

Оперативна пам'ять пристрою становила всього 128 мегабайтів, тоді як обсяг флеш-пам'яті варіювався залежно від комплектації від 4 до 16 гігабайтів.

iPhone і його конкуренти

iPhone і його конкуренти yablyk.com

Недоліки iPhone першого покоління

Основна критика першого телефону Apple стосувалася невисокої швидкості мережі AT&T 2.5G EDGE і неможливості підключатися через 3G.

При цьому The Wall Street Journal написав, що "незважаючи на деякі недоліки і упущення, iPhone є, в кінцевому рахунку, гарним і проривним кишеньковим комп'ютером", а Time назвав пристрій винаходом 2007 року.

iPhone першого покоління

iPhone першого покоління Wikipedia

перший iPhone

перший iPhone iphones.ru

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