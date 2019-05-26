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/Суспільство

"Який сором!" У метро Харкова жорстоко побили чоловіка, ніхто не заступився

16.1тЧитати матеріал російською

У метро Харкова в неділю, 26 травня, відбулася сутичка, в результаті чого одного з пасажирів жорстоко побили.

Відповідне відео з'явилося на сторінці спільноти "Харків 1654" у Facebook. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах видно, як хлопець спортивної статури почав бити сидячого пасажира, який дав зрозуміти, що битися не буде. Нападника це не зупинило і він продовжив наносити удари ногами, не звертаючи уваги на друзів, які намагалися його зупинити.

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У метро Харкова побили чоловіка

У метро Харкова побили чоловіка

Скріншот з відео

"Який сором!" У метро Харкова жорстоко побили чоловіка, ніхто не заступився

Скріншот з відео

Примітно, що в конфлікт ніхто з пасажирів втручатися не став, продовжуючи спокійно спостерігати, поки правопорушник на втік.

Користувачі бурхливо відреагували на ситуацію, що склалася. Харків'ян обурив той факт, що ніхто з чоловіків, які знаходилися у вагоні, не заступився за потерпілого.

"Який сором!" У метро Харкова жорстоко побили чоловіка, ніхто не заступився
"Який сором!" У метро Харкова жорстоко побили чоловіка, ніхто не заступився
"Який сором!" У метро Харкова жорстоко побили чоловіка, ніхто не заступився
"Який сором!" У метро Харкова жорстоко побили чоловіка, ніхто не заступився
"Який сором!" У метро Харкова жорстоко побили чоловіка, ніхто не заступився

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в харківському метрополітені побили відому жебрачку міста.

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Місце
УкраїнаХарків
Тег
метро
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Kom AV
Kom AV
А били часом не ветерана или активиста АТО. А то похоже в посление время это рядовая развлекуха для нормальных людей на Украине.
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
В Европе не принято вмешиваться. Там каждый сам по себе.
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