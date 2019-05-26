"Який сором!" У метро Харкова жорстоко побили чоловіка, ніхто не заступився

У метро Харкова в неділю, 26 травня, відбулася сутичка, в результаті чого одного з пасажирів жорстоко побили.

Відповідне відео з'явилося на сторінці спільноти "Харків 1654" у Facebook. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах видно, як хлопець спортивної статури почав бити сидячого пасажира, який дав зрозуміти, що битися не буде. Нападника це не зупинило і він продовжив наносити удари ногами, не звертаючи уваги на друзів, які намагалися його зупинити.

У метро Харкова побили чоловіка Скріншот з відео

Скріншот з відео

Примітно, що в конфлікт ніхто з пасажирів втручатися не став, продовжуючи спокійно спостерігати, поки правопорушник на втік.

Користувачі бурхливо відреагували на ситуацію, що склалася. Харків'ян обурив той факт, що ніхто з чоловіків, які знаходилися у вагоні, не заступився за потерпілого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в харківському метрополітені побили відому жебрачку міста.

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