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"Який ще міністр так працював ?!" Гриценко про рішення наболілої для військових проблеми

2.2тЧитати матеріал російською

Один з найбільш рейтингових потенційних кандидатів у президенти України, екс-міністр оборони України (2005-2007 рр.) Анатолій Гриценко розповів, як вирішити проблему з житлом для військових.

"Не вперше в регіонах на зустрічах чую запитання стосвно житла військовим. Сьогодні в Черкасах воно знову прозвучало. Чи усвідомлює наша команда масштаби проблеми? Так. Чи знає, як вирішувати? Так. Чи буде вирішувати? Так", - написав Гриценко у Facebook.

"Згадаю 2005 рік. 4 лютого п'ять членів нашої команди прийшли працювати у Міноборони. Лише 31 березня того року було затверджено бюджет. За 9 місяців інтенсивної та ефективної роботи нашої команди ми надали військовим 6537 квартир та окремих кімнат в гуртожитках. Запитайте офіційно, скільки зараз надають щорічно? В 9-10 разів менше. Ми показали, як можна працювати. Наступний рік, 2006-й - 4500 квартир. Тоді уряд через політичні ігрища почав обмежувати роботу. Досі наш рекорд не побив ніхто", - зазначає екс-міністр оборони.

"При цьому ні я особисто, ні члени моєї родини - ніхто не отримав ані квартири, ані кімнати, ані квадратного міліметра житла. Ні дня не жив на державній дачі. Жодного разу не був в їхній Феофанії. Знайдіть мені ще одного міністра, який працював так", - додає Гриценко.

За його словами, коли він пізніше став депутатом, головою Комітету Ради з нацбезпеки і оборони, то ініціював прийняття закону, який дав право військовому, за його бажанням, отримати грошову компенсацію, якщо він має право отримати житло, але не хоче.

"Я вважаю, що це правильно. Тому що солдат і його сім'я повинні відчувати підтримку і турботу держави. Особливо за часів війни. І так повинно бути і, обіцяю, обов'язково буде!" - резюмував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2017 році Верховна Рада внесла зміни до законодавчих актів України, які стосуються питань забезпечення житлом військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання військової служби.

Особа
Анатолій Гриценко
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Почему он какую-то эфимерную поддержку государства обещает, а конкретики нет никакой? Даже обидно за военных в условиях войны
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