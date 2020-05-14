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15 травня • оновлено в 12:39
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Українці показали рівень довіри до Зеленського. Опубліковані цифри

51.1т
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Близько 49% українців вважають, що події в країні в основному розвиваються в неправильному напрямку, при цьому 57% громадян довіряють президенту Володимиру Зеленському.

Такі дані соціологічних опитувань аналітичного центру Разумкова продемонстрували в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" у четвер, 14 травня. Респондентів опитували через телефон.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

lb.ua

На запитання про те, наскільки ви довіряєте главі України, 57% відповіли довіряю, 37% – не довіряю, 6% вибрали варіант "важко відповісти".

48,7% респондентів вважають, що події рухаються в неправильному напрямку, 28,9% – у правильному, 22,4% було складно дати однозначну відповідь.

Українці показали рівень довіри до Зеленського. Опубліковані цифри

Скріншот

Українці показали рівень довіри до Зеленського. Опубліковані цифри

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в соцопитуванні групи "Рейтинг" українці назвали свій головний страх на карантині через пандемію коронавірусу.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
опрос рейтинг політика
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