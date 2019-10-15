Який із тебе козак? Тест для хоробрих

Бути козаком – це не тільки мати на голові "оселедця", у зубах – люльку, а в руках – зброю. Потужне козацьке коріння робить сучасних українців справжніми оборонцями своєї землі.

До Дня українського козацтва, який відзначався 14 жовтня, OBOZREVATEL та мужній бренд КOZAЦЬКА РАDА створили захоплюючий тест. Пройди його та дізнайся більше про свою справжню натуру!

OBOZREVATEL та мужній бренд КOZAЦЬКА РАDА вітають вас із Днем українського козацтва, святом відваги та сміливості в Україні, і бажають незламного козацького духу та завжди підкутого коня!

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