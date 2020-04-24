"Яких реформ нам ще не вистачає?" У Шустера обговорять ситуацію з коронавірусом в Україні

У п'ятницю, 24 квітня, о 21:00 в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" політики та експерти обговорять ситуацію з коронавірусом в Україні й економічні наслідки пандемії.

Трансляцію політичного ток-шоу можна буде подивитися на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline (щоб подивитися програму, поскрольте новину вниз).

Темою ефіру стане питання: "Яких реформ нам ще не вистачає?"

Експерти спробують відповісти на такі питання:

Коли, нарешті, країна пройде пік захворюваності?

Які реформи чекати Української під час кризи?

Президент не краде, але надходження до бюджету зменшуються, то де ж ховається корупція?

Серед гостей студії:

Міхеїл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013);

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);

Олег Устенко, радник президента України з економічних питань;

Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";

Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";

Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка";

Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;

Олексій Давиденко, власник мережі магазинів медичного обладнання "Медтехніка+";

Олександр Соколовський, власник компанії "Текстиль-Контакт";

Сергій Комісаренко, голова робочої групи при НАН України з проблем (наслідків) поширення коронавірусу в Україні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" виступив президент України Володимир Зеленський.