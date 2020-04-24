"Яких реформ нам ще не вистачає?" У Шустера обговорять ситуацію з коронавірусом в Україні

У п'ятницю, 24 квітня, о 21:00 в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" політики та експерти обговорять ситуацію з коронавірусом в Україні й економічні наслідки пандемії.
Трансляцію політичного ток-шоу можна буде подивитися на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline (щоб подивитися програму, поскрольте новину вниз).
Темою ефіру стане питання: "Яких реформ нам ще не вистачає?"
Експерти спробують відповісти на такі питання:
Коли, нарешті, країна пройде пік захворюваності?
Які реформи чекати Української під час кризи?
Президент не краде, але надходження до бюджету зменшуються, то де ж ховається корупція?
Серед гостей студії:
Міхеїл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013);
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);
Олег Устенко, радник президента України з економічних питань;
Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга народу";
Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя";
Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка";
Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;
Олексій Давиденко, власник мережі магазинів медичного обладнання "Медтехніка+";
Олександр Соколовський, власник компанії "Текстиль-Контакт";
Сергій Комісаренко, голова робочої групи при НАН України з проблем (наслідків) поширення коронавірусу в Україні.
Як писав OBOZREVATEL, раніше в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" виступив президент України Володимир Зеленський.
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