"Які ви довбой*би!" Соколова рознесла пропаганду терористів "ДНР"

Українська журналістка Яніна Соколова жорстко розкритикувала методи зомбування населення тимчасово окупованих територій Донбасу терористами.

Зокрема, вона висміяла відзначення в псевдореспубліці року російської мови і розгромила окупантів за те, що вони намагаються заволодіти умами підростаючого покоління. Яскравий тролінг їм вона влаштувала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В образі дитини телеведуча показала, як бойовики впливають на свідомість малечі. Для цього вона пояснила значення слів із пропагандистської передачі терористів про російську мову, прикладами з реального життя "ДНР".

Яніна Соколова Скріншот відео

"Поки всі діти на канікулах, діти в "ДНР" під опроміненням. У "ДНР" триває рік російської мови. Це було б смішно, якби від цього не страждали наші українські діти, які живуть на окупованій території під ярмом цих пекельних філологів. Аффірмація – це коли по телевізору замість мультиків повторюють – в Україні "бандерівці", в Україні "карателі". І тоді можна стріляти по нашій школі, й усі думатимуть, що це "бандерівці", – з сарказмом говорить Соколова, натякаючи на брехню і злочини бойовиків.

Пояснюючи значення слова "конспірологія", вона зробила відсилання до того, що українці, які опинилися в окупації, в глибині душі втомилися від міфів, які нав'язуються Росією, і чекають своїх захисників.

"А правда, що "Метро" розграбували рептилоїди? Швидше б до нас прийшли мангусти із 72 механізованої бригади!" – жартує журналістка.

В кінці програми Соколова пояснила значення терміну "кабала", нагадавши глядачам, що участь жителів Донбасу в "референдумі" терористів і подальші наслідки якраз є дуже яскравою ілюстрацією цього поняття.

"Мій ведмедик у мене зараз в кабалі. Тому що він сам проголосував за це на "референдумі". Тому я його буду любити і захищати (на відео Соколова відриває іграшці голову. – Ред.). Щоб вам, дядьку, наочно показати, які ви довбой*би", – звернулася вона до окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова спародіювала безглузді фейки терористів "Л/ДНР" про ЗСУ і заявила, що захисники нібито мають секретну лабораторію з виготовлення унікальної "біологічної зброї".

Також вона висміяла маревний фейк терористів "ЛНР" про те, як бійці ЗСУ нібито змушували жителів окупованих територій топтати прапор псевдореспубліки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!