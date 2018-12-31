''Які тупі вороги!'' Священик висміяв пропагандистів Кремля за безглуздий фейк

Російські ЗМІ зганьбилися з фейковий новиною про те, що український священик нібито розважався в компанії молодих дівчат.

У центрі інциденту виявився настоятель Свято-Миколаївського храму в Полтаві Олександр Дедюхін, про що він особисто повідомив у Facebook.

"Российские Вести" назвали Дедюхіна "впливовим українським священиком", який проводить час в оточенні дівчат. Так і підписали: "Дедюхін і дівчата, Дедюхін і Варфоломій". І виставили мої фотки з трьома старшими дочками, а також з Патріархом Варфоломієм. Потім, правда, видалили матеріал, напевно, тому що засоромилися і покаялися ", — розповів він.

Олександр Дедюхін facebook.com/strierej

"Але скріни не горять. Ось і вам дарую для гарного настрою. Спасибі тобі, боже, що послав нам таких тупих ворогів!" — посміявся священик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вселенський патріарх Варфоломій в сатиричній формі відповів на звинувачення Кремля в отриманні хабара за надання Томосу Українській церкві.