Які тести на COVID-19 роблять в Україні та чим відрізняються: лікарка зробила детальний аналіз

Діагностика короавірусу за допомогою експрес-тестів, методом полімеразно-ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу, яку роблять в Україні, значно відрізняється й іноді дає різні результати.

Про це розповіла медикиня із Закарпатської обласної клінічної лікарні імені А. Новака Оксана Цімбота. На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала Роз’яснення щодо тестів.

"Експрес-тест до COVID-19, матеріал – кров із пальчика, маленький коль, і ви знаєте, чи хворієте на коронавірус, протягом 1 місяця. Показує: IgG – хронічна та IgM – гостра фаза імунітету", – пояснила вона.

За словами лікарки, плюсом швидкого тесту на визначення збудника є результат за 5 хв. Водночас серед мінусів вона вказала можливість виникнення похибки у відсотковому співвідношенні щодо країни, яка виготовила тести, та в самому проведенні – він не є достовірною причиною для встановлення діагнозу.

Тести на коронавірус (Facebook Оксана Цімбота)

Матеріалом для тесту на коронавірус за допомогою імуноферментного аналізу, додала Цімбота, є венозна кров. Вона зауважила, що під час нього IgG – антитіла хронічної фази дають змогу дізнатися:

чи хворіла людина безсимптомно;

чи виробив імунітет антитіла, якщо все ж таки пацієнт хворів на COVID-19;

чи є підтверджений діагноз COVID-19 або були схожі симптоми з 14-го дня від появи перших симптомів;

за наявності антитіл людина може бути донором плазми крові для тих, котрі хворіють на гостру форму коронавірусу.

"IgA – антитіла надгострої фази хвороби дають змогу сказати, що на момент обстеження організм перебуває у процесі боротьби з вірусом. Такий аналіз для людей, котрі мають симптоми, або для тих, у кого підтверджений коронавірус шляхом ПЛР-тестування", – пояснила медикиня.

Тести на коронавірус відрізняються результатами (Facebook Оксана Цімбота)

Вона також додала, що IgM – антитіла гострої фази з’являються в організмі на 4-7 добу, а через 14-20 днів зникають. Вони дають змогу встановити активний діагноз COVID-19. Такий тест використовують для оцінки динаміки захворювання й щодо кількості антитіл можна говорити, як давно хворіє людина.

Щоправда, зауважила Цімбота, тест-система направлена тільки на збудника 2019 року, і похибка в таких тестах теж можлива, хоч і невисока.

"Немає сенсу здавати окремо ці антитіла, якщо ви хочете дізнатися, чи хворієте нині", – каже лікарка.

За її словами, тест на корнавірус за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції є найточнішим аналізом для постановки діагнозу чи його спростування. Він показовий із перших днів захворювання.

"Оскільки вірус передається повітряно-крапельним шляхом, він може довго бути на слизових носо-ротоглотки, де його і діагностуть", – пояснила вона.

Для проведення ПЛР-тесту, нагадала медикиня, використовують мазок з носа та задньої стінки глотки. Це актуально для:

тих, у кого підтверджено COVID-19 експрес-тестом;

того, кому коронавірус діагностовано шляхом ІФА до IgM або IgA;

тих, хто мав контакт із хворим на COVID-19 (а це на відстані менше 1,5 метра, і по часу більше 15 хв без засобів захисту);

пацієнтів із підтвердженим діагнозом пневмонія;

людей у передопераційний період, оскільки відомі випадки безсимптомного носіння вірусу;

отримання довідки на санаторно-курортне лікування;

отримання довідки для перельоту в іншу країну.

Пост лікарки (Facebook Оксана Цімбота)

Продовження посту лікарки (Facebook Оксана Цімбота)

Як повідомляв OBOZREVATEL, ізраїльські вчені розробили експрес-тест на коронавірус, який дозволяє отримати результат всього за хвилину.