Які планові операції дозволили в Україні: пояснення МОЗ

Олексій Тітофф Суспільство 08:34, 10.11.2020 Оновлено: 09:00, 10.11.2020

В Україні проводитимуть госпіталізації тільки ургентних хворих, а перелік операцій, що проводяться, затверджено постановою Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, у лікарні доставлятимуть хворих, стан яких визначено критеріями Постанови Кабміну №641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" .

Крім того, у лікарнях заборонено проведення планових заходів щодо госпіталізації, крім:

  • надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів

  • надання меддопомоги вагітним, породіллям, новонародженим

  • надання меддопомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями

  • надання паліативної меддопомоги в стаціонарних умовах

  • надання планової меддопомоги закладами охорони здоров'я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів

  • проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя або здоров'я людей

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 9 листопада всі лікарні в Україні припиняють приймати хворих на планові операції та госпіталізації через пандемію.

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