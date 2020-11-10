Які планові операції дозволили в Україні: пояснення МОЗ

В Україні проводитимуть госпіталізації тільки ургентних хворих, а перелік операцій, що проводяться, затверджено постановою Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, у лікарні доставлятимуть хворих, стан яких визначено критеріями Постанови Кабміну №641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" .

Крім того, у лікарнях заборонено проведення планових заходів щодо госпіталізації, крім:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів

надання меддопомоги вагітним, породіллям, новонародженим

надання меддопомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями

надання паліативної меддопомоги в стаціонарних умовах

надання планової меддопомоги закладами охорони здоров'я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів

проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя або здоров'я людей

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 9 листопада всі лікарні в Україні припиняють приймати хворих на планові операції та госпіталізації через пандемію.