Які планові операції дозволили в Україні: пояснення МОЗ
В Україні проводитимуть госпіталізації тільки ургентних хворих, а перелік операцій, що проводяться затверджений постановою Міністерства охорони здоров'я.
Як повідомляє пресслужба МОЗ, в лікарні доставлятимуть хворих, стан яких визначено критеріям Постанови Кабміну №641 "Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території з широким розповсюдженням гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" .
Крім того, в лікарнях заборонено проведення планових заходів щодо госпіталізації, крім:
надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів
надання меддопомоги вагітним, породіллям, новонародженим
надання меддопомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями
надання паліативної меддопомоги в стаціонарних умовах
надання планової меддопомоги закладами охорони здоров'я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів
проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя або здоров'я людей
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 9 листопада всі лікарні в Україні припиняють приймати хворих на планові операції та госпіталізації через пандемію.