Які області в Україні серед лідерів щодо коронавірусу: тенденція змінилася

Вікторія Довгань Суспільство 09:30, 7.05.2020 Оновлено: 12:01, 7.05.2020

Станом на ранок 7 травня регіонами-лідерами за кількістю хворих на коронавірус COVID-19 в Україні стали Одеська, Чернівецька та Дніпропетровська області.

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Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Озвучена ним статистика свідчить про то те, що Київ та деякі західні області вийшли з переліку місць найбільшого приросту заражених (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус в Україні
DW

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській та Чернівецькій області – по 63 випадки, а також у Дніпропетровській області – 56", – зазначив урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підтверджено вже 13 691 випадок інфікування COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, Житомирський обласний лабораторний центр заявив, що в період з 7 по 9 травня не братиме від медустанов зразки крові для проведення ПЛР-тестів на коронавірус через сильну завантаженість.

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