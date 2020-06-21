Що пили в Україні: ароматні рецепти середньовіччя

Про українську традиційну кухню відомо багато. Але якими були національні напої?

Чим здавна втамовували спрагу в Україні, що пили в спеку і холод та які алкогольні й безалкогольні напої були найпопулярнішими, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Варенуха

Цей український народний напій був у великій пошані в запорізьких козаків. Спочатку готували компот із сушених груш і слив, настоювали ніч, зціджували, потім додавали мед і прянощі: червоний гострий перець, чебрець, м'яту, материнку. За можливості використовували заморські спеції: гвоздику, запашний перець, корицю.

Потім напій парили з медом у печі й подавали у гарячому або холодному вигляді. Заможні господарі могли додавати до варенухи трохи горілки.

Варенуха була у великій пошані в запорізьких козаків Pinterest

Узвар

Узвар здавна був найпопулярнішою солодкою стравою в українській кухні. Готується він як компот з сухих або свіжих фруктів і ягід: яблук, груш, слив, вишень, малини, полуниці, чорниці. Можна додавати прянощі: корицю, бадьян або навіть мускатний горіх.

Але найголовніший інгредієнт узвару – це мед. Його додають до цього напою замість цукру. Узвар в основному пили в холодному вигляді, але також його можна вживати і гарячим.

Узвар готували з води, меду і сухофруктів Pinterest

Квас

Пити квас в Україні почали ще за часів раннього середньовіччя. У Київській Русі його називали "сирівець" та готували з житнього хліба і солоду або житнього борошна. Влітку квас також робили з ягід і фруктів, іноді додавали квіти, буряк і навіть сік дерев.

Квас у Київській Русі називали "сирівець" Pinterest

Медовуха

Горілка помилково вважається традиційним напоєм українців. Насправді вона прийшла до нашої країни з Росії. В Україні ж ще з часів Київської Русі поширеною була медовуха.

Спочатку робили медову ситу (воду з медом), заправляли її запареними шишками хмелю і настоювали в теплі від кількох днів до кількох тижнів. Готовий мед проціджували і пили холодним. Залежно від часу витримки меду напій був слабшим або міцнішим. Без медовухи не обходилося жодне свято.

Медовуха – традиційний напій українців Pinterest

Кисіль

За деякими підрахунками кисіль в українській кухні – вже близько тисячі років. З давніх-давен цей напій любили за приємний смак, аромат, а також за безліч корисних речовин.

Кисіль з часів Київської Русі готували з пшениці, вівса та інших зернових культур. Зараз кисіль роблять влітку і взимку, зі свіжих фруктів і ягід або з варення.

Кисіль раніше готували із зернових культур Pinterest

Збитень

Збитень здавна любили на Русі за незвичайний смак та приємний аромат. Чимось він нагадує грог і глінтвейн, але, на відміну від них, є безалкогольним та готується на воді.

Гарячий збитень має зігріваючі та протизапальні властивості, тому особливо популярним він був у зимовий час. Однак і в холодному вигляді він не втрачає своїх корисних властивостей і відмінно втамовує спрагу.

Готують збитень як відвар з меду і настоїв прянощів і трав: до нього часто додавали звіробій, шавлію, стручковий перець, імбир і лавровий лист.

Житній холодний збитень Wikipedia

Ряжанка

Цей традиційний український напій готувався з пряженого молока, яке довго парили в печі, до золотистого кольору. Потім охолоджували, додавали ложку сметани або вершків і залишали в теплі згортатися. Через 10-12 годин ряжанка була готова.

Молочний напій охолоджували та подавали до вареників, млинців, оладок, їли з хлібом і пирогами на полуденок у неділю, а також у свята. Інші відомі назви ряжанки: завдаванка, паруха, колотуха, сметана, пряжанка, завдавана сметана.

Ряжанка готувалася з пряженого молока Pinterest

Пиво без хмелю

Пиво було одним з найдавніших напоїв, які варили та пили в Україні. Спочатку його готували з проса або ячменю без додавання хмелю, пізніше стали додавати солод і хміль. Пиво варили при монастирях, воно було популярним серед козаків.

Пиво раніше готували без хмелю Pinterest

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