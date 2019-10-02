"Які нах*й вибори?!" Український блогер розніс "формулу Штайнмаєра" і вказав на небезпеку

У разі проведення виборів на території в ОРДЛО є ризик перемоги проросійських сил.

Про це у Facebook розповів блогер Роман Шрайк, коментуючи підписання Україною "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

"Які нах*й вибори?! Навіть у контрольованих районах Донецької і Луганської областей на нещодавніх парламентських виборах перемогла прокремлівська (партія) "Опозиційна платформа – За життя". Подумайте, хто переможе там, де 5 років (насправді набагато більше) била по мізках російська пропаганда", – написав він.

Шрайк підкреслив, що після проведення виборів Україні потрібно буде утримувати "спадкоємців гіві-моторол".

"А утримувати доведеться, грошики потечуть тепер не з російського бюджету, а з нашого. І ми отримаємо двох троянських коней (або дві гирі на ногах, якщо хочете) за свій рахунок", – додав він.

Блогер вважає, що після деокупації упродовж 5 років не повинно бути ніяких виборів на території ОРДЛО, щоб "вивітрити російську пропаганду".

"Так, я знаю, що в Мінських домовленостях передбачені вибори. Але ці угоди укладалися не для того, щоб їх виконувати, а для того, щоб зупинити бійню. І з цієї своєю функцією вони повністю впоралися. План був простий – чекати, поки в Росії переформатується влада, щоб повернути Донбас на наших умовах. Але (гірка іронія!) влада переформатувалася у нас, і тепер ми чуємо радість президента, який хоче повернути Донбас на умовах Путіна", – зазначив Шрайк.

Пост блогера менше ніж за добу зібрав майже шість тисяч лайків, понад сотні коментарів і тисячі поширень.

Користувачі мережі активно коментували написане, вказуючи на небезпеку в підписанні "формули Штайнмаєра".

"Ну, в загальному все так, тільки альтернатива лише одна – відмовитися від ОРДЛО. Провести референдум, затвердити нові кордони й усе. Ну так хто ж із наших політиків готовий таке запропонувати?" – написав український журналіст Денис Казанський.

Також користувачі побоюються, що в Україні може початися "громадянська війна".

"Перший" підписаний документ Кучми – відмова від ядерної зброї, а тепер "формула". Цих "Чемберленів" під трибунал пора вже", "На горизонті замаячила справжня громадянська війна", "Чекати, поки в РФ переформатується влада? Це десятки років! Ви бачили підручники, за якими тут навчають школярів? Які святкові заходи проводять у школах і дитсадках? Тут, це в ОРДЛО!" – писали в мережі.

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Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

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