"Які нах*й вибори?!" Український блогер розніс "формулу Штайнмаєра" і вказав на небезпеку

У разі проведення виборів на території в ОРДЛО є ризик перемоги проросійських сил.
Про це у Facebook розповів блогер Роман Шрайк, коментуючи підписання Україною "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.
"Які нах*й вибори?! Навіть у контрольованих районах Донецької і Луганської областей на нещодавніх парламентських виборах перемогла прокремлівська (партія) "Опозиційна платформа – За життя". Подумайте, хто переможе там, де 5 років (насправді набагато більше) била по мізках російська пропаганда", – написав він.
Шрайк підкреслив, що після проведення виборів Україні потрібно буде утримувати "спадкоємців гіві-моторол".
"А утримувати доведеться, грошики потечуть тепер не з російського бюджету, а з нашого. І ми отримаємо двох троянських коней (або дві гирі на ногах, якщо хочете) за свій рахунок", – додав він.
Блогер вважає, що після деокупації упродовж 5 років не повинно бути ніяких виборів на території ОРДЛО, щоб "вивітрити російську пропаганду".
"Так, я знаю, що в Мінських домовленостях передбачені вибори. Але ці угоди укладалися не для того, щоб їх виконувати, а для того, щоб зупинити бійню. І з цієї своєю функцією вони повністю впоралися. План був простий – чекати, поки в Росії переформатується влада, щоб повернути Донбас на наших умовах. Але (гірка іронія!) влада переформатувалася у нас, і тепер ми чуємо радість президента, який хоче повернути Донбас на умовах Путіна", – зазначив Шрайк.
Пост блогера менше ніж за добу зібрав майже шість тисяч лайків, понад сотні коментарів і тисячі поширень.
Користувачі мережі активно коментували написане, вказуючи на небезпеку в підписанні "формули Штайнмаєра".
"Ну, в загальному все так, тільки альтернатива лише одна – відмовитися від ОРДЛО. Провести референдум, затвердити нові кордони й усе. Ну так хто ж із наших політиків готовий таке запропонувати?" – написав український журналіст Денис Казанський.
Також користувачі побоюються, що в Україні може початися "громадянська війна".
"Перший" підписаний документ Кучми – відмова від ядерної зброї, а тепер "формула". Цих "Чемберленів" під трибунал пора вже", "На горизонті замаячила справжня громадянська війна", "Чекати, поки в РФ переформатується влада? Це десятки років! Ви бачили підручники, за якими тут навчають школярів? Які святкові заходи проводять у школах і дитсадках? Тут, це в ОРДЛО!" – писали в мережі.
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Як писав OBOZREVATEL:
Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
18 вересня росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко натомість заявив, що погодився на "формулу Штайнмаєра" ще 2 вересня.
В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження "формули".
19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.
Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що українська сторона не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.
У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "плану Штайнмаєра" щодо Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня виступив із екстреною заявою про ситуацію на Донбасі й гучну "формулу Штайнмаєра".
У мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні в Мінську 1 жовтня.
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