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2 жовтня • оновлено в 11:22
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"Які нах*й вибори?!" Український блогер розніс "формулу Штайнмаєра" і вказав на небезпеку

6.1т Читати матеріал російською

У разі проведення виборів на території в ОРДЛО є ризик перемоги проросійських сил.

Про це у Facebook розповів блогер Роман Шрайк, коментуючи підписання Україною "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

"Які нах*й вибори?! Навіть у контрольованих районах Донецької і Луганської областей на нещодавніх парламентських виборах перемогла прокремлівська (партія) "Опозиційна платформа – За життя". Подумайте, хто переможе там, де 5 років (насправді набагато більше) била по мізках російська пропаганда", – написав він.

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Шрайк підкреслив, що після проведення виборів Україні потрібно буде утримувати "спадкоємців гіві-моторол".

"А утримувати доведеться, грошики потечуть тепер не з російського бюджету, а з нашого. І ми отримаємо двох троянських коней (або дві гирі на ногах, якщо хочете) за свій рахунок", – додав він.

Блогер вважає, що після деокупації упродовж 5 років не повинно бути ніяких виборів на території ОРДЛО, щоб "вивітрити російську пропаганду".

"Так, я знаю, що в Мінських домовленостях передбачені вибори. Але ці угоди укладалися не для того, щоб їх виконувати, а для того, щоб зупинити бійню. І з цієї своєю функцією вони повністю впоралися. План був простий – чекати, поки в Росії переформатується влада, щоб повернути Донбас на наших умовах. Але (гірка іронія!) влада переформатувалася у нас, і тепер ми чуємо радість президента, який хоче повернути Донбас на умовах Путіна", – зазначив Шрайк.

Пост блогера менше ніж за добу зібрав майже шість тисяч лайків, понад сотні коментарів і тисячі поширень.

Користувачі мережі активно коментували написане, вказуючи на небезпеку в підписанні "формули Штайнмаєра".

"Ну, в загальному все так, тільки альтернатива лише одна – відмовитися від ОРДЛО. Провести референдум, затвердити нові кордони й усе. Ну так хто ж із наших політиків готовий таке запропонувати?" – написав український журналіст Денис Казанський.

Також користувачі побоюються, що в Україні може початися "громадянська війна".

"Перший" підписаний документ Кучми – відмова від ядерної зброї, а тепер "формула". Цих "Чемберленів" під трибунал пора вже", "На горизонті замаячила справжня громадянська війна", "Чекати, поки в РФ переформатується влада? Це десятки років! Ви бачили підручники, за якими тут навчають школярів? Які святкові заходи проводять у школах і дитсадках? Тут, це в ОРДЛО!" – писали в мережі.

"Які нах*й вибори?!" Український блогер розніс "формулу Штайнмаєра" і вказав на небезпеку

Скріншот

"Які нах*й вибори?!" Український блогер розніс "формулу Штайнмаєра" і вказав на небезпеку

Скріншот

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Роман Шрайк
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Донбас ОРДЛО вибори в Україні
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а ты шо думал ,скунс поганый,шо там промандалайные победят..
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Махно Семен
Махно Семен
Подписывать нужно что угодно, лишбы в итоге взять под контроль границу. Потом вводятся войска - много, и принимаются законы выгодные Украине, а выборы, которые все так требуют - отменяются!!! Не выгодные законы и изменения в Конституцию, отменяются по любому предлогу. И плевать что думают - говорят в мордоре и Мире. Много они, из обещанного - подписаного, сделали? А мордор войной не пойдет (если кто переживает) - кишка тонка, да и просто,проблем для них будет больше чем пользы.
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руденко евгений
руденко евгений
Махно Семен, ну ты умный, товарищ! И насчёт кишки знаешь. Хотя, мне кажется, ты "стукачёк", а применимо к нашей теме - провокатор.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Махно Семен, И потом, свiдомо MAHДАйнyтая мpaзота начинает из за Збруча бeкать мeкать хрюкать и просить весьмирснами о помощи!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
5 лет, чтобы "выветрилась" российская пропаганда? Нет, это 5 лет, чтобы забыть, как регулярная армия Украины бомбила, расстреливала из пулемётов, убивала снайперами, мародерствовала, устраивала теракты, забыть 15 000 убитых, из которых 250 дети? Зачем нужна российская пропаганда, когда есть украинская армия? Да, этого никто никогда не забудет и вы получаете назад регион, который раньше был пророссийским, а вы сделали его антиукраинским!
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