Які ліки не можна приймати у разі легкої форми коронавірусу: поради інфекціоністки

Obozrevatel Суспільство 11:58, 22.10.2020 Оновлено: 12:14, 22.10.2020

У разі легкої стадії захворювання на COVID-19 пацієнтам найбільше потрібні вітаміни та загальноукріплювальні засоби.

Приймати антибактеріальні та гормональні засоби не потрібно, сказала під час брифінгу головна імунологиня України, інфекціоністка, докторка медичних наук, заслужена лікарка України, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця Ольга Голубовська (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На першій стадії захворювання 80% людей легко переносять коронавірус, у більшості випадків хвороба далі не розвивається, уточнила вона.

"У першій фазі пацієнти з груп ризику повинні бути піднаглядом: вони мають вчасно звертатися до лікаря, приймати різні загальнозміцнювальні вітаміни, вести нормальний спосіб життя і харчування. Хочу дуже важливе тут підкреслити – ніяких антибактеріальних засобів, які досі люди самі люблять приймати, іноді, на жаль, і колеги (лікарі – ред.) призначають... Ніяких антибактеріальних засобів, ніяких гормональних засобів на цій стадії пацієнт не потребує", – сказала експертка.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська припустила, що важкий період пандемії коронавірусу в країні вщухне або закінчиться приблизно в березні наступного року.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

В Україні вперше зафіксували понад 7 тисяч випадків COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 22 жовтня

Перевіряла газові лічильники і захищала "ДНР": що відомо про "слугу" Грищенко, яка проти другого туру виборів

Аграрна галузь не потрапила в пріоритети у промові Зеленського, – Костиря

У Кремлі заявили про здатність забезпечити Крим водою без України

Посол ЄС процитував Стуса й обурився сумнівами в європейському виборі України