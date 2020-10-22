Які ліки не можна приймати у разі легкої форми коронавірусу: поради інфекціоністки

У разі легкої стадії захворювання на COVID-19 пацієнтам найбільше потрібні вітаміни та загальноукріплювальні засоби.

Приймати антибактеріальні та гормональні засоби не потрібно, сказала під час брифінгу головна імунологиня України, інфекціоністка, докторка медичних наук, заслужена лікарка України, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця Ольга Голубовська (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На першій стадії захворювання 80% людей легко переносять коронавірус, у більшості випадків хвороба далі не розвивається, уточнила вона.

"У першій фазі пацієнти з груп ризику повинні бути піднаглядом: вони мають вчасно звертатися до лікаря, приймати різні загальнозміцнювальні вітаміни, вести нормальний спосіб життя і харчування. Хочу дуже важливе тут підкреслити – ніяких антибактеріальних засобів, які досі люди самі люблять приймати, іноді, на жаль, і колеги (лікарі – ред.) призначають... Ніяких антибактеріальних засобів, ніяких гормональних засобів на цій стадії пацієнт не потребує", – сказала експертка.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська припустила, що важкий період пандемії коронавірусу в країні вщухне або закінчиться приблизно в березні наступного року.