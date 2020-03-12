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12 березня • оновлено в 13:02
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Які КПП закрила Україна через коронавірус: з'явився список

7.4т
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Через оголошений Кабінетом міністрів карантин Україна закриє пункти пропуску на кордонах із країнами Європи.

Йдеться про автомобільні та пішохідні переходи, а також залізничні контрольні пункти Львівської, Закарпатської та Волинської областей. Таке рішення було ухвалено Міністерством охорони здоров'я та Державною прикордонною службою ввечері 11 березня.

Як уточнює ZAXID.NET, пункти пропуску повинні закрити орієнтовно о 22:00 у четвер, 12 березня. Обмеження триватиме, за попередніми даними, до 3 квітня.

Які КПП закрила Україна через коронавірус: з'явився список

Які КПП закрила Україна через коронавірус: з'явився список

РБК-Україна

Які КПП в Україні закриваються

Так, у Львівській області першими закриють пункти пропуску "Шегині", "Рава-Руська" та "Хирів".

У Волинській області першими припинять роботу залізничні пункти пропуску з Польщею "Лудин" та "Ізов".

На Закарпатті закриють автомобільний та пішохідний перехід "Малий Березний" та залізничний пункт пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною. На кордоні з Угорщиною – три автомобільні пункти пропуску "Дзвінкове", "Косино" та "Вилок", а на кордоні з Румунією не працюватимуть залізничні пункти пропуску "Тересва" і "Ділове".

Відомо також про закриття вантажних і пасажирських пунктів пропуску "Орлівка" та "Ізмаїл" в Одесі.

Раніше OBOZREVATEL детально роз'яснив, які обмеження введуть для українців у зв'язку з карантином.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Надо с Крымом закрывать. И перерыть перешеек вообще. Кому надо - по мосту через Керчь проедут.
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